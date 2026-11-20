OpenAI меняет ChatGPT на смартфонах: ИИ-агент Dot получит отдельную вкладку
OpenAI приступила к тестированию обновленного дизайна мобильного приложения ChatGPT с закреплением функций на нижней панели и отдельной вкладкой для ИИ-агента Dot. Также компания расширяет доступ к самим агентам.
Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на руководителя продуктового направления ChatGPT на платформе X.
Что изменится в интерфейсе мобильного ChatGPT
Главное изменение касается навигации, адаптируемой под быстрый доступ к инструментам и автономному агенту.
Что прибавят?
Закрепление функций: пользователи смогут фиксировать на нижней панели выбранные разделы, включая Codex, Projects и Images.
Вкладка для ИИ-агента: в новом интерфейсе появится отдельный раздел для постоянно активного агента Dot.
Обновленный поиск: компания переработала поиск по функциям, чтобы упростить навигацию и ознакомление с возможностями сервиса.
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Как расширяют доступ к агентам Dots и почему за ними требуется контроль?
Одновременно с обновлением интерфейса OpenAI открывает Dots для более широкой аудитории.
Доступ в тестовом режиме уже начали предоставлять небольшой группе пользователей ChatGPT Plus, а с 20 ноября функция станет доступна всем подписчикам Business Standard.
Напомним, что агентов Dots компания представила в конце сентября. Они оснащены облачным компьютером, взаимодействуют с подключенными сервисами и способны выполнять задачи в фоновом режиме между диалогами.
Несмотря на автономность, работа таких агентов нуждается в надзоре из-за пробелов в безопасности: так во время организации офисного переезда один из Dots самостоятельно разослал перевозчикам, страховым компаниям и руководителям зданий около 300 писем.
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Кто получит обновление и работает ли оно в Украине?
На первом этапе новый интерфейс тестируется среди совершеннолетних подписчиков ChatGPT Pro, у которых уже есть Dot или возможность его создать.
Также обновленный вид увидит небольшая часть пользователей тарифа Plus.
Для части участников тестирования дизайн активируется автоматически, однако вернуться к предыдущей версии можно в меню Settings - New ChatGPT Design.
В примечаниях к релизу указано, что тестирование не включает Европейскую экономическую зону, Великобританию, Швейцарию и Южную Корею.
Поскольку Украина не входит в список исключений, владельцы украинских аккаунтов могут получить обновления при условии соответствия другим критериям. Развертывание происходит поэтапно.