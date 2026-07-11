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Apple обвинила OpenAI в краже секретных разработок для ИИ-гаджета

11:12 11.07.2026 Сб
2 мин
Иск может сорвать запуск одного из самых ожидаемых ИИ-устройств года
aimg Мария Науменко
Apple обвинила OpenAI в краже секретных разработок для ИИ-гаджета Фото: Apple судится с OpenAI из-за секретных разработок для ШИ-устройства (Getty Images)
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Между Apple и OpenAI разразился громкий судебный конфликт. Производитель iPhone заявляет, что конкурент использовал его конфиденциальные разработки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Apple подала иск в Окружной суд Северной Калифорнии, обвинив OpenAI в незаконном присвоении коммерческих тайн и нарушении условий договора.

По версии Apple компания использовала конфиденциальные разработки для создания нового устройства на базе искусственного интеллекта, который еще не представили публике.

В центре дела оказались бывшие сотрудники Apple Чан Лю и Тан Тан, после перехода к OpenAI работавшие над аппаратным направлением компании. Apple утверждает, что перед увольнением они получили доступ к большому объему внутренних материалов, в частности технической документации, инженерным презентациям и данным о продуктах, которые еще не вышли на рынок.

Также компания заявляет, что Тан использовал конфиденциальную информацию при поиске новых сотрудников и передавал OpenAI сведения о поставщиках Apple. Кроме того, по утверждению истца, другим работникам Apple якобы рекомендовали, как правильно увольняться, чтобы унести с собой ценные материалы.

В иске также упоминается компания io Products, основанная бывшим главным дизайнером Apple Джонни Айвом. В прошлом году OpenAI приобрела его для развития собственного аппаратного направления. Сам Айв ответчиком по делу не является.

В OpenAI обвинения отвергли.

"Мы не заинтересованы в коммерческих тайнах других компаний. Мы и дальше сосредотачиваемся на создании инновационных технологий, расширяющих возможности людей во всем мире", - заявил представитель компании Дрю Пусатери.

По данным CNN, судебный спор может поставить под угрозу запуск нового ожидаемого позже этого года нового ШИ-устройства OpenAI, а также усложнить подготовку компании к выходу на биржу.

Конфликт стал очередным этапом обострения конкуренции Apple и OpenAI. Несмотря на партнерство, объявленное в 2024 г. для интеграции ChatGPT в продукты Apple, OpenAI активно переманивает инженеров производителя iPhone для развития собственного подразделения по разработке аппаратного обеспечения. По данным CNN, компания уже наняла по меньшей мере десять бывших сотрудников Apple.

Напомним, в последние месяцы все больше утечек указывают на то, что Apple готовит свой первый складной iPhone. По данным инсайдеров, новинка может получить название iPhone Ultra и дебютировать уже осенью 2026 года.

Ожидается, что у смартфона будет 7,8-дюймовый гибкий дисплей, обновленный интерфейс iOS 27, сканер Touch ID вместо Face ID и рекордный для iPhone аккумулятор.

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