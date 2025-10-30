В OpenAI рассказали, как искусственный интеллект будет развиваться в ближайшие годы

Альтман назвал сроки

Заявление прозвучало во время прямой трансляции, где Альтмана спросили о сроках появления "универсального искусственного интеллекта" (AGI). По его словам, термин AGI сегодня "слишком перегружен трактовками", и вместо попыток удовлетворить всех единой формулировкой OpenAI ставит цель к марту 2028 года создать автоматизированного ИИ-исследователя и определить критерии этой технологии.

Альтман говорит о будущем, в котором ИИ не просто отвечает на вопросы, а помогает человеку мыслить и выстраивать логику принятия решений.

Как может работать такой "ИИ-стажер"

По словам Альтмана, речь идет о системе, которая сможет выполнять исследовательские задачи без детального сценария со стороны пользователя. Например, такой ИИ сможет:

изучить научную работу

сравнить ее с другими исследованиями

выделить новые или спорные выводы

предложить, что стоит изменить или дополнить

помочь объяснить сложные концепции и наметить дальнейшие шаги.

Существующие чат-боты частично это уже умеют, однако сегодня они нуждаются в четкой структуре задания. Альтман же прогнозирует появление ИИ, который сам способен инициативно принимать решения и выбирать подходы к задаче.

Но для такого сценария необходимо решить ключевую проблему - "галлюцинации ИИ", когда модель уверенно выдает неверные данные. Пока эти ошибки не исключены полностью, пользователям все равно придется перепроверять результаты - что делает "ИИ-стажера" малоэффективным.

К 2028 году - "полноценный исследователь"

Самая амбициозная часть прогноза Альтмана - появление ИИ, который сможет самостоятельно формировать идеи, проверять их и представлять результаты человеку. То есть речь идет уже не об инструменте, а о цифровом коллеге.

Эксперты отмечают, что такой сценарий может кардинально изменить рынок труда и исследовательскую сферу. Однако путь к этому сложен: остаются вопросы безопасности, точности, контроля доступа и прозрачности работы алгоритмов.

По словам Альтмана, в данном контексте не так важна дата появления AGI, как сам процесс трансформации ИИ из инструмента, который реагирует на запросы, в систему, которая работает вместе с человеком и дополняет его.