В OpenAI розповіли, як штучний інтелект розвиватиметься найближчими роками

Альтман назвав терміни

Заява прозвучала під час прямої трансляції, де Альтмана запитали про терміни появи "універсального штучного інтелекту" (AGI). За його словами, термін AGI сьогодні "занадто перевантажений трактуваннями", і замість спроб задовольнити всіх єдиним формулюванням OpenAI ставить за мету до березня 2028 року створити автоматизованого ШІ-дослідника і визначити критерії цієї технології.

Альтман говорить про майбутнє, в якому ШІ не просто відповідає на запитання, а допомагає людині мислити і вибудовувати логіку ухвалення рішень.

Як може працювати такий "ШІ-стажист"

За словами Альтмана, йдеться про систему, яка зможе виконувати дослідницькі завдання без детального сценарію з боку користувача. Наприклад, такий ШІ зможе:

вивчити наукову роботу

порівняти її з іншими дослідженнями

виділити нові або спірні висновки

запропонувати, що варто змінити або доповнити

допомогти пояснити складні концепції та намітити подальші кроки.

Наявні чат-боти частково це вже вміють, однак сьогодні вони потребують чіткої структури завдання. Альтман же прогнозує появу ШІ, який сам здатний ініціативно ухвалювати рішення та обирати підходи до завдання.

Але для такого сценарію необхідно вирішити ключову проблему - "галюцинації ШІ", коли модель упевнено видає неправильні дані. Поки ці помилки не виключені повністю, користувачам все одно доведеться перевіряти результати ще раз - що робить "ШІ-стажиста" малоефективним.

До 2028 року - "повноцінний дослідник"

Найамбітніша частина прогнозу Альтмана - поява ШІ, який зможе самостійно формувати ідеї, перевіряти їх і представляти результати людині. Тобто йдеться вже не про інструмент, а про цифрового колегу.

Експерти зазначають, що такий сценарій може кардинально змінити ринок праці та дослідницьку сферу. Однак шлях до цього складний: залишаються питання безпеки, точності, контролю доступу та прозорості роботи алгоритмів.

За словами Альтмана, у даному контексті не так важлива дата появи AGI, як сам процес трансформації ШІ з інструменту, що реагує на запити, на систему, яка працює разом з людиною і доповнює її.