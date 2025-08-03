ОПЕК+ збільшує видобуток нафти через побоювання перебоїв постачання з Росії, - Reuters

Країни-члени ОПЕК+ погодилися з вересня збільшити щоденний видобуток нафти на 547 тисяч барелів. Причиною такого кроку стали зростаючі побоювання щодо потенційних збоїв у постачанні нафти, пов’язаних із ситуацією навколо Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як пише видання, такий крок означає повне і дострокове скасування найбільшої частини скорочень видобутку ОПЕК+, а також окреме збільшення видобутку в Об'єднаних Арабських Еміратах на близько 2,5 млн барелів на добу, або близько 2,4% світового попиту.

Наразі відомо, що вісім членів ОПЕК+ провели коротке засідання на тлі посилення тиску США на Індію з метою припинення закупівель російської нафти. Тиск США - це частина зусиль Вашингтона залучити Москву до переговорів про мирну угоду з Україною. Адже президент США Дональд Трамп заявив, що хоче досягти мирної угоди до 8 серпня.

У заяві після засідання ОПЕК+ назвала здорову економіку та низькі запаси причинами свого рішення.

У Reuters зауважили, що ціни на нафту залишаються високими, навіть попри те, що ОПЕК+ збільшила видобуток. Зокрема, у п'ятницю нафта марки Brent закрилася на рівні близько 70 доларів за барель, що вище мінімального рівня 2025 року, який становив близько 58 доларів у квітні, частково завдяки зростанню сезонного попиту.

"З огляду на досить високі ціни на нафту на рівні близько 70 доларів, це дає ОПЕК+ певну впевненість щодо фундаментальних показників ринку", - сказала співзасновниця Energy Aspects Амріта Сен, додавши, що структура ринку також вказує на дефіцит запасів.

Reuters пише, з посиланням на джерела, що вісім країн планують зустрітися знову 7 вересня, для того, щоб розглянути питання про відновлення ще одного рівня скорочення видобутку на загальну суму близько 1,65 млн барелів на добу. Ці скорочення діють до кінця наступного року.

Що таке ОПЕК+

ОПЕК+ - це розширений формат співпраці між країнами-членами Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) та державами, які не входять до цієї організації, але також є великими виробниками нафти. До ОПЕК+ входять, зокрема, Росія, Казахстан, Мексика, Оман та інші. Альянс було створено у 2016 році з метою координації нафтової політики, стабілізації світового ринку нафти та регулювання цін шляхом узгодженого скорочення або збільшення обсягів видобутку.

Головна мета ОПЕК+ - баланс попиту і пропозиції на нафтовому ринку, що безпосередньо впливає на ціни на нафту у світі. Рішення, які ухвалює альянс, мають значний вплив на глобальну економіку, оскільки нафта залишається ключовим енергетичним ресурсом. Засідання ОПЕК+ уважно відстежують як уряди країн, так і фінансові ринки, адже навіть незначна зміна у квотах може спричинити коливання цін на паливо та інші економічні наслідки.