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Може бути небезпечно, тому що небо ще не закрите, - Зеленський запросив лідерів країн відвідати Київ

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Середа 16 березня 2022 02:33
Може бути небезпечно, тому що небо ще не закрите, - Зеленський запросив лідерів країн відвідати Київ Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

Київ 15 березня відвідали прем'єр-міністри трьох країн - Польщі, Чехії та Словенії. Крім того, Польщу також представляв і віцепрем'єр Ярослав Качинський. Президент України Володимир Зеленський зазначив, що він був радий поспілкуватися з лідерами цих країн наживо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського під час брифінгу.

Глава держави зазначив, що це вагома підтримка, оскільки зарубіжні політики не побоялися відвідати Київ, в той час як для окупантів столиця України є мішенню. Зеленський підкреслив, що так проявляється лідерство.

Президент також запропонував і іншим лідерам відвідати Київ.

"Запрошую всіх друзів України відвідати Київ. Тут може бути небезпечно, тому що наше небо ще не закрите від російських ракет і літаків. Рішення про посилення нашого арсеналу в повітрі ще не прийнято. Ми не отримали літаки", - додав Володимир Зеленський.

Він заявив, що погляди всіх людей світу зараз спрямовані саме на Україну і її жителів.

Нагадаємо, Зеленський зробив заяву після того, як до Києва прибули прем'єр-міністри Польщі, Чехії та Словенії Матеуш Моравецький, Петро Фіала, Янез Янша, а також віцепрем'єр Польщі Ярослав Качинський.

Раніше Володимир Зеленський звернувся до українців у всьому світі. Глава держави закликав земляків допомогти зупинити війну РФ проти України.

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