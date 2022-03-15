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Зеленський звернувся до українців у всьому світі: ціна за цю війну повинна стати неймовірно болючою для РФ

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Вівторок 15 березня 2022 21:44
Зеленський звернувся до українців у всьому світі: ціна за цю війну повинна стати неймовірно болючою для РФ Фото: Президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців у всьому світі та закликав їх допомогти зупинити війну Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter президента.

"Вся торгівля з РФ повинна бути зупинена, щоб вона не могла спонсорувати вбивства наших дітей. Українці в усьому світі! Контактуйте з політиками, говорите з журналістами, тисніть на бізнес, щоб він виходив з російського ринку. Щоб їхні долари і євро не оплачували нашу кров", - написав Зеленський.

Також президент України зазначив, що ціна для Росії за війну проти України повинна стати неймовірно болючою.

"Ціна за цю війну проти України повинна стати надзвичайно болючою для Росії. Відповідний тиск-завдання для всіх українців всередині та за кордоном, а також для всіх друзів і партнерів нашої країни. Всі у світі повинні зайняти моральну позицію. Не тільки держави, а й компанії", - підкреслив Зеленський.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Зеленський закликав посилити санкційний тиск на Росію.

А також повідомляли про те, що Зеленський пояснив, чому агресивні плани Росії ще не розвалилися.

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