Может быть опасно, потому что небо еще не закрыто, - Зеленский пригласил лидеров стран посетить Киев

Киев 15 марта посетили премьер-министры трех стран - Польши, Чехии и Словении. Кроме того, Польшу также представлял и вице-премьер Ярослав Качиньский. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что он был рад пообщаться с лидерами этих стран вживую.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского во время брифинга.

Глава государства отметил, что это весомая поддержка, поскольку зарубежные политики не побоялись посетить Киев, в то время как для оккупантов столица Украины является мишенью. Зеленский подчеркнул, что так проявляется лидерство.

Президент также предложил и другим лидерам посетить Киев.

"Приглашаю всех друзей Украины посетить Киев. Здесь может быть опасно, потому что наше небо еще не закрыто от российских ракет и самолетов. Решение об усилении нашего арсенала в воздухе еще не принято. Мы не получили самолеты", - добавил Владимир Зеленский.

Он заявил, что взгляды всех людей мира сейчас устремлены именно на Украину и ее жителей.