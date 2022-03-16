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Может быть опасно, потому что небо еще не закрыто, - Зеленский пригласил лидеров стран посетить Киев

Новина українською →
Среда 16 марта 2022 02:33
Может быть опасно, потому что небо еще не закрыто, - Зеленский пригласил лидеров стран посетить Киев Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

Киев 15 марта посетили премьер-министры трех стран - Польши, Чехии и Словении. Кроме того, Польшу также представлял и вице-премьер Ярослав Качиньский. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что он был рад пообщаться с лидерами этих стран вживую.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского во время брифинга.

Глава государства отметил, что это весомая поддержка, поскольку зарубежные политики не побоялись посетить Киев, в то время как для оккупантов столица Украины является мишенью. Зеленский подчеркнул, что так проявляется лидерство.

Президент также предложил и другим лидерам посетить Киев.

"Приглашаю всех друзей Украины посетить Киев. Здесь может быть опасно, потому что наше небо еще не закрыто от российских ракет и самолетов. Решение об усилении нашего арсенала в воздухе еще не принято. Мы не получили самолеты", - добавил Владимир Зеленский.

Он заявил, что взгляды всех людей мира сейчас устремлены именно на Украину и ее жителей.

Напомним, Зеленский сделал заявление после того как в Киев прибыли премьер-министры Польши, Чехии и Словении Матеуш Моравецкий, Петр Фиала, Янез Янша, а также вице-премьер Польши Ярослав Качиньский.

Ранее Владимир Зеленский обратился к украинцам во всем мире. Глава государства призвал соотечественников помочь остановить войну РФ против Украины.

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