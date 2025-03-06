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"Переходный месяц". Синоптик сказала, могут ли в марте вернуться холода

Четверг 06 марта 2025 11:08
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"Переходный месяц". Синоптик сказала, могут ли в марте вернуться холода Погода в марте может быть переменчивой (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

В ближайшие дни, на выходных и даже в начале следующей недели в Украине будет царить весенняя погода. Однако март - "переходный месяц".

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.

Могут ли в Украину в марте вернуться холода

По словам эксперта, вероятность того, что в марте в Украину вернутся холода, не исключается.

"Такая вероятность есть. Пока - в течение этой недели - наслаждаемся такой, весенней погодой. Но не забываем о том, что март - месяц переходный. И могут быть любые проявления", - рассказала Птуха.

Она сообщила, что согласно предварительным расчетам (которые есть у специалистов по состоянию на сейчас), "как раз таки в середине месяца (после 13-14 марта) будут сдвиги в синоптических процессах - определенные перестройки".

"Там уже могут поступать и атмосферные фронты, и циклоны. И они могут нести осадки (даже осадки могут быть разной фазы - то есть иногда и со снегом)", - объяснила представительница УкрГМЦ.

В то же время она подчеркнула, что пока "говорить, скажем так, с такой заблаговременностью, не можем".

"Видим, что будет определенная перестройка. Но еще надеемся, что, может, все еще изменится и не будет сильно это все ощутимо... Но пока не расслабляемся. Март, я всегда это подчеркиваю, переходный месяц", - отметила синоптик.

Она добавила, что этот месяц "может любые сюрпризы готовить".

"Даже после таких высоких значений температуры. Может всякое случиться. Поэтому готовимся. Следим ежедневно, предупреждаем", - подытожила Птуха.

Напомним, ранее мы рассказывали, почему в Украине сейчас так ветрено и когда погода изменится к лучшему.

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