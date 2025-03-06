В Николаеве будут приостанавливать подачу тепла: детали

В Николаеве ОКП "Николаевоблтеплоэнерго" днем временно будет прекращать подачу теплоносителя. Это связано со значительным потеплением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОКП "Николаевоблтеплоэнерго" .

Такие меры помогут избежать перегрева помещений и уменьшить расходы на отопление. В случае похолодания подачу теплоносителя обещают восстановить в обычном режиме.

В сообщении говорится, что по прогнозам Укргидрометцентра, в ближайшие дни температура воздуха в городе будет достигать +11...+17°C, поэтому котельные будут работать в экономном режиме. В домах с установленными индивидуальными тепловыми пунктами температура подачи тепла автоматически будет корректироваться в соответствии с внешней температурой.

Напомним, из-за значительного потепления решение о временном приостановлении подачи отопления приняли во Львове. В дневное время, с 10:00 до 16:00, теплоноситель не будет подаваться в дома, где есть техническая возможность. Такое решение приняли, чтобы избежать перегрева помещений и уменьшить расходы жителей на отопление. Если температура снизится, подача тепла возобновится в обычном режиме.

РБК-Украина писало, что в Украине зафиксировано наступление метеорологической весны: среднесуточная температура воздуха в течение нескольких дней превышает 0°C, что свидетельствует о начале весеннего сезона. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни ожидается дальнейшее повышение температуры и отсутствие осадков.

Синоптик Наталья Птуха отметила, что текущие погодные условия способствуют установлению весенних показателей в большинстве областей страны. Это обусловлено влиянием антициклона, центр которого расположен над Балканами, что обеспечивает стабильную сухую и теплую погоду в Украине.

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