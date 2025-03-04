Во Львове решили приостанавливать подачу отопления: почему вводят "экономный режим"

Во Львове решили приостанавливать подачу отопления для домов. Ограничивать теплоснабжение планируют в конкретные часы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Львовского городского совета.

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Когда и зачем во Львове будут приостанавливать подачу отопления

В пресс-службе ЛГС сообщили, что приостанавливать отопление будут днем, учитывая потепление и прогноз погоды на ближайший период.

Уточняется, что по информации Львовского регионального центра по гидрометеорологии, в течение ближайших нескольких суток температура воздуха днем будет достигать 17-19 градусов тепла:

днем 5 марта - 10-15°С;

днем 6 марта - 13-18°С;

днем 7 марта - 14-19°С;

днем 8 марта - 14-19°С.

"Поэтому, учитывая стремительный рост температуры, планируем уже сегодня приостанавливать подачу отопления там, где есть техническая возможность - то есть, где котельные не задействованы в подаче горячей воды", - рассказал директор ЛГКП "Львовтеплоэнерго" Александр Одиниц.

Он отметил, что учитывая такую ситуацию, в целом было решено, что:

ЛГКП "Львовтеплоэнерго" будет приостанавливать подачу отопления в дневные часы - с 10:00 до 16:00;

все объекты теплоснабжения (котельные) будут работать в "экономном режиме".

"Такие действия дадут возможность избежать перегревов в квартирах, а также жители будут экономить средства за оплату за отопление", - объяснил эксперт.

В то же время, по его словам, специалисты львовского городского коммунального предприятия "будут постоянно мониторить температурные показатели". Поэтому в случае похолодания, "отопление будет подаваться в обычном режиме".

Могут ли жители регулировать подачу тепла самостоятельно

По словам тепловиков, в домах, где установлены индивидуальные тепловые пункты (ИТП), регулирование подачи отопления происходит автоматически.

"Температура теплоносителя, который подается в дом, зависит от температуры наружного воздуха. Согласно установленному температурному графику, температура теплоносителя уменьшается, если на улице тепло и, наоборот - увеличивается, если на улице холодно", - объяснил Одиниц.

Между тем в остальных домах жители могут регулировать подачу тепловой энергии самостоятельно (открыть или закрыть подачу теплоносителя на домовом вводе):

при повышении температуры наружного воздуха выше +6... +8°С - полностью перекрывается подача теплоносителя на дом (перекрывается тепловой счетчик или запорно-регулирующая арматура на подающем трубопроводе узла управления системой центрального отопления дома);

при снижении температуры наружного воздуха ниже +6... +8°С - подача теплоносителя восстанавливается.

"Важно! Частичное перекрытие теплового счетчика (запорно-регулирующей арматуры) не допускается", - подчеркнули специалисты.

В завершение в пресс-службе городского совета напомнили, что во Львове - более 96% жилого фонда имеют общедомовые счетчики, поэтому жители сами могут регулировать подачу тепла в дом.

"Регулирование подачи теплоносителя жителями дома дает возможность им не зависеть от регулирования подачи тепла теплоснабжающей организацией и экономить средства", - подытожили в ЛГС.