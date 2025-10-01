ua en ru
Европа входит в отопительный сезон с полными газовыми хранилищами и низкими ценами

Украина, Среда 01 октября 2025 11:36
Европа входит в отопительный сезон с полными газовыми хранилищами и низкими ценами Фото: Европа снова не замерзнет (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Европа начинает отопительный сезон с полными газовыми хранилищами и спокойными рынками. Континент смог закупить дополнительные партии сжиженного газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Подземные хранилища газа в ЕС, ключевая защита региона от скачков спроса, на начало октября заполнены более чем на 82% после активной летней кампании по закачке.
Цена газа на хабе TTF в Нидерландах находится на уровне 31,2 евро за МВт-ч (около 390 долларов за тысячу кубометров), что на четверть ниже, чем год назад.
Ситуация на рынках и прогнозы экспертов

"Мы находимся в относительно хорошей ситуации", - заявил Арне Ломанн Расмуссен, главный аналитик A/S Global Risk Management. "Главный вопрос, конечно, заключается в том, станет ли эта зима последней, когда рынок будет обеспокоен поставками газа".

Запасы газа, которые обычно покрывают около трети зимнего спроса, остаются критическим показателем. Многие аналитики прогнозируют, что в 2026 году глобальное предложение газа перейдет в профицит, что облегчит будущие закачки и принесет долгожданное облегчение европейским потребителям.

Волатильность и меры Европы

Цены на газ резко снизились по сравнению с пиком 2022 года. Однако в начале этого года вспыхнули опасения, когда холодная погода, слабая выработка ветровой энергии снизили резервы до минимального уровня за многие годы.

В итоге Европа смогла привлечь дополнительные партии СПГ, так как спрос в Китае оставался низким, а слабое промышленное потребление высвободило дополнительные объемы. С апреля по сентябрь закачка газа выросла на треть по сравнению с прошлым годом.

Динамика запасов в разных странах

В последние недели темпы пополнения замедлились из-за ремонтных работ в Норвегии и Алжире, а также раннего похолодания. Тем не менее запасы могут достичь 89% к концу октября.

"Этого будет более чем достаточно для обеспечения поставок зимой", - отметил Том Маржек-Мансер, директор по газу и СПГ в Европе компании Wood Mackenzie.

Ситуация различается по странам. Франция уже превысила отметку в 90% и продает мощности под закачку на следующий год. Германия, крупнейший потребитель в ЕС, отстает: крупнейшее хранилище Реден заполнено лишь на 29% при целевом показателе 45%. Тем не менее общий уровень запасов в стране считают достаточным.

Риски предстоящей зимы

В Великобритании, где объемы хранения самые низкие в Европе, крупнейшее хранилище так и не было закачано летом, что усиливает зависимость страны от импорта, особенно СПГ.

В ближайшие месяцы Европа столкнется с проверкой готовности к холодам. Ожидается более прохладное начало октября и снижение ветровой генерации, что повысит роль газа в энергосистеме. Резкое похолодание в Европе или Азии может ужесточить баланс.

Потребление газа в Европе обычно резко возрастает зимой, и в этом отопительном сезоне оно было значительно выше, чем в предыдущем году.

Прогнозы на конец сезона

По прогнозам BloombergNEF, при отсутствии резких потрясений Европа завершит отопительный сезон с запасами на уровне около 33% против среднего показателя за пять лет в 45%. В случае холодной зимы уровень может упасть до 22%.

"Назревающий профицит СПГ должен облегчить ситуацию с балансами газа", - отметил аналитик HSBC Саднан Али. "Однако при более холодной, чем обычно, зиме баланс будет выглядеть более напряженным".

Напомним, из-за российских ударов по энергетике Украины "Нафтогаз" вынужден импортировать 5,8 млрд кубометров газа в 2025 году. Это почти половина необходимых 13,2 млрд кубометров для прохождения отопительного сезона.

В правительстве Украины заявляют, что зимой украинцы должны быть готовы к любым сценариям: от обычных аварийных ситуаций до массированных обстрелов.

