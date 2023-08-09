Отопление, школы, метро. Как Киев готовится к зиме и есть ли план на случай блэкаута

Следующий осенне-зимний период для украинцев может быть непростым. Российские оккупанты, вероятно, продолжат ракетный террор критической инфраструктуры, поэтому Киев активно готовится к разным сценариям на случай отключений света.

РБК-Украина собрало все, что известно о подготовке столицы к зиме.

Что будет с отопительным сезоном 2023/2024

Готовность Киева к новому отопительному сезону составляет до 80%. Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко в эфире телеканала "Киев" 7 августа. Подготовка продолжается и уже выполнены следующие работы:

завершены гидравлические испытания сетей;

на аварийных и поврежденных участках теплосетей заменили трубы;

создается запас топлива для ТЭЦ;

продолжается закупка необходимого оборудования, в том числе и генераторов.

По словам Кличко, зима будет очень непростой. Хотя противовоздушная оборона столицы стала мощнее, планы врага атаковать инфраструктуру не изменились. Поэтому нужно готовиться к разным ситуациям – коммунальщики усиленно работают над этим. Город выделил средства на подготовку к зиме, также Киев получает помощь от иностранных партнеров, отметил мэр.

Фото: Киев на 80% готов к старту отопительного сезона (Виталий Носач, РБК-Украина)

Прогноз о блэкаутах

Столичная власть имеет два сценария на грядущую зиму. Один из них – оптимистичный, если РФ не будет наносить удары по энергетическим объектам. Однако, вероятнее всего, ракетные атаки продолжатся. К тому же после прошлой зимы еще остались проблемы с высоковольтной инфраструктурой.

Как рассказал заместитель мэра Владимир Бондаренко, в случае обстрелов в Киеве возможны стабилизационные и превентивные отключения света.

Что касается блекаутов, то их вероятность спрогнозировать сложно. Они могут произойти, если будет поврежден большой объект энергетики и не обязательно в Киеве, ведь инфраструктура связана.

"Если мы будем понимать, что городу не хватает энергии или тепла, то будем принимать аналогичные меры, как в прошлом году", – добавил Бондаренко.

"Пунктов несокрушимости" в Киеве будет больше

Прошлой зимой при отключении света киевляне могли согреться, подключиться к интернету и зарядить гаджеты в специальных "Пунктах несокрушимости". В этом году они тоже будут работать. По поручению правительства уже начались проверки готовности пунктов обогрева по всей стране.

В Киеве "Пункты несокрушимости" развернут в школах, административных зданиях, специальных палатках ГСЧС. Ответственный бизнес обустроит подобные локации в своих помещениях.

При этом количество пунктов обогрева будет больше прошлогоднего. Заммэра Владимир Бондаренко отметил, что к середине сентября на карте столицы должны появиться новые локации. Найти ближайший пункт обогрева можно будет на сайте и в чат-боте в Telegram.

Фото: "Пунктов несокрушимости" в столице станет больше (Виталий Носач, РБК-Украина)

Как будут работать школы, больницы, метро

Заведения здравоохранения приоритетны, поэтому их будут отапливать в первую очередь.

В случае дефицита мощности школы могут уйти на каникулы. Например, такой же сценарий в учебных заведениях был в начале 2023 года.

Изменений в работе столичного метрополитена не ожидается. Заместитель мэра рассказал, что зимой подземка должна работать в штатном режиме.

Генераторы могут понадобиться: что нужно приготовить к зиме населению

Автономные источники питания (генераторы, зарядные станции, пауербанки) следующей зимой снова могут понадобиться в случае отключения электроэнергии.

Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий призвал всех, у кого остались генераторы с прошлой зимы, произвести их техосмотр и сделать запас горючего. "Мы будем делать все, чтобы вы не пользовались генераторами зимой, но если будет нужно, лучше, чтобы они были под рукой", – добавил он.

Мэр Киева Виталий Кличко также призывает жителей столицы заранее подготовиться к экстремальным ситуациям, ведь прошлая зима этому уже научила.

"Позаботиться об автономных источниках питания, теплой одежде и другом необходимом. Мы и дальше будем пытаться в самые сжатые сроки ликвидировать последствия ударов врага. Впрочем, подготовиться нужно всем. Прошлая зима нас этому уже научила", – подчеркнул Кличко.