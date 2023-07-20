Снова графики и генераторы? Чего украинцам ждать осенью в случае новых атак по энергетике

Россияне ближе к зиме могут начать новые атаки на энергосистему. К чему в таком случае стоит готовиться украинцам и может ли ситуация быть более сложной, чем в прошлом отопительном сезоне, – ниже в материале РБК-Украина.

Сейчас уже середина лета и до начала отопительного сезона в Украине, казалось бы, остается целых три месяца. Но уже можно сказать, что восстановить энергосистему после российских атак минувшей зимой полностью не успеют.

Источники РБК-Украина в правительстве и собеседники в экспертных кругах утверждают, что входить в отопительный сезон страна будет со значительно меньшими возможностями в энергетике. И, собственно, это подтверждают даже публичные цифры.

После зимних обстрелов, по данным ПРООН, мощность генерации уменьшилась почти вдвое – с 37,6 ГВт до 18,3 ГВт.

Тепловая генерация, выполняющая роль маневровых мощностей, уменьшилась на 68% – 4,6 ГВт, атомная из-за потери ЗАЭС – на 44% – до 7,7 ГВт, мощность ГЭС стала меньше на 29% и составляет 4,7 ГВт, на четверть сократилась мощность возобновляемых источников – до 6,2 ГВт.

Разрушена почти половина из 94 высоковольтных трансформаторов. Были повреждены более 40% магистральных сетей "Укрэнерго". В целом убытки, по данным Всемирного банка, превышают 10 млрд долларов США и продолжают расти.

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Мощности генерации ограничены уже сейчас

Восстановительные работы на энергообъектах активизировались еще в конце зимы, после того, как в феврале активность обстрелов несколько снизилась. Тогда в системе появился профицит электроэнергии, а позже ее даже начали экспортировать в небольших объемах.

Но сейчас об экспорте речь не идет. Генерации из-за увеличения потребления летом едва хватает для покрытия потребностей и часто возникает даже дефицит. До конца лета угроза нехватки э/э будет оставаться, если сохранится высокая температура воздуха.

Сейчас в энергосистеме количество станций, которые могут производить электроэнергию, ограничено из-за активных ремонтов. И это оказывает существенное влияние на обеспечение электроэнергией потребителей, особенно в вечерние часы, когда солнечная генерация снижается.

Из-за жары увеличился период максимального потребления. Если в мае это были часы с 19:00 до 22:00, то сейчас пиковые часы потребления уже с 16:00 до 23:00. Именно в этот период население призывают экономить электроэнергию, поскольку импорта, максимально возможного в 300 МВт, недостаточно для покрытия потребностей.

"К примеру, для покрытия растущих потребностей в потреблении в вечерние пиковые часы необходимо привлечь мощность, эквивалентную производству 1 атомного энергоблока и нескольких тепловых электростанций", - отметили в компании "Укрэнерго".

В операторе говорят, что минувшей зимой из-за экономии удавалось снизить потребление на 10-15%, а это эквивалент мощности большой ТЭС или ГЭС или 1,5 энергоблока АЭС.

Магистральные сети

В настоящее время энергетическую систему Украины удалось частично восстановить. Увеличение доступных генерирующих мощностей и частичное восстановление сетей передачи и распределения электроэнергии повысило операционную безопасность энергосистемы и снизило риски возникновения дефицита, отмечают в ПРООН. Однако после прохождения сезонного паводка и в случае вывода в ремонт нескольких блоков АЭС, в энергосистеме все же может ощущаться нехватка электроэнергии.

В "Укрэнерго" ускорили темпы восстановительных работ в 5-6 раз по сравнению с мирным временем. Ремонтами занимаются более 1,5 тысяч специалистов. К примеру, если раньше замена высоковольтного автотрансформатора занимала несколько месяцев, то сейчас она осуществляется за одну-две недели. К тому же, отмечают в компании, работы на высоковольтных линиях 330-750 кВ проводят без отключения напряжения, что позволяет сохранять энергоснабжение потребителей.

К новому отопительному сезону планируется создать условия, чтобы система была способна покрывать пиковые зимние нагрузки. В настоящее время "Укрэнерго" выполнило почти 60% из запланированного объема работ на магистральных сетях. Частично восстановлен функционал 80% поврежденных подстанций.

Для этого производится ремонт и замена высоковольтных автотрансформаторов. Более половины от потребности в процессе закупки, значительная часть уже законтрактована, отметили в "Укрэнерго". На сетях и подстанциях проходит диагностика и замена устаревшего оборудования. Прорабатывается применение резервных систем питания и продолжаются работы по пассивной защите объектов, то есть пернос их в более безопасные места и другие меры по уменьшению рисков разрушений. Для проведения всего комплекса работ привлечено более 900 млн евро кредитов и грантов.

Новые высоковольтные трансформаторы уже начали завозить в Украину. К октябрю их может быть 7-8 штук, спрогнозировал в интервью РБК-Украина директор Центра исследований энергетики Александр Харченко. Конкретные данные официально не предоставляются из соображений безопасности.

Но, несмотря на все усилия, вряд ли все необходимое новое оборудование будет доставлено и установлено до начала зимнего сезона, считают в ПРООН. Проблема в том, что срок изготовления достаточно сложного оборудования, которым являются трансформаторы, занимает до 6 месяцев.

"В целом это означает, что система остается чрезвычайно уязвимой к широкому спектру угроз, в частности, постоянным атакам на энергетическую инфраструктуру, засухам, что приводит к снижению генерирующих мощностей ГЭС, длительным ремонтам атомных электростанций, а также быстрому восстановлению спроса", - отмечает ПРООН в последней оценке ущерба энергосистемы Украины.

Теплогенерация усиленно готовится к зиме

К концу зимы на подконтрольной Украине территории не осталось ни одной ТЭС или крупной ТЭЦ, которая бы из-за обстрелов не получила повреждений разной степени. Но сейчас все 9 ТЭС и крупнейшие ТЭЦ, находящиеся на подконтрольной территории, работают с частичной нагрузкой благодаря высоким темпам восстановительных работ. Доступная мощность тепловой электрогенерации была повышена с 4,5 ГВт на конец декабря 2022 года до 6 ГВт на конец марта 2023 года, отмечают в ПРООН.

Объекты тепловой генерации готовят к следующей зиме уже 5 месяцев. "С самого конца этой зимы мы усиленно готовимся к следующей", – сообщили в компании ДТЭК. За это время там провели 7 плановых ремонтов энергоблоков ТЭС, и на 7 работы еще продолжаются. За первое полугодие текущего года на такие ремонты потрачено 1,5 млрд грн, а в целом планируют потратить 3,5 млрд грн, чтобы в итоге привести в порядок 27 энергоблоков. К тому же еще 7 млрд грн компании необходимо инвестировать в восстановление поврежденного от атак оборудования.

Атомная генерация

Объемы генерации АЭС уменьшились по сравнению с соответствующим периодом 2021 года с 29 ТВтч до 19,5 ТВтч или на 32,8%. Отсутствие в системе ЗАЭС частично компенсируется увеличением объемов генерации трех работающих станций. График ремонта блоков сформирован таким образом, чтобы все блоки подконтрольных Украине АЭС в отопительный сезон работали, отметили в "Энергоатоме".

Запасов топлива АЭС должно хватить. "У нас запас лет на 5-6", - отметили в компании. Среди запасов пока есть и российское топливо, его накапливали постепенно и будут использовать, пока полностью не перейдут на американское топливо компании Westinghouse.

Газа должно хватить

Проблем с газом следующей зимой тоже не должно быть. Газотранспортная и газораспределительная системы не пострадали от обстрелов. Добыча газа сократилась в пределах 6-7% за счет того, что территории с некоторыми месторождениями временно вышли из-под контроля Украины.

Среднесуточная добыча природного газа в апреле 2023 составила 47,8 млн куб. м, что на 5,3% меньше, чем годом ранее. В "Нафтогазе" даже прогнозируют, что его не придется импортировать в этом году. Проблемы с газоснабжением могут возникнуть при прекращении транзита со стороны России. Но механизм его поставок из хранилищ на западе страны в восточные регионы отработано еще в 2009 году.

Основные риски

Даже при таких темпах восстановления энергетической инфраструктуры в условиях относительно теплой зимы можно надеяться, что существенных проблем с энергоснабжением не будет. Харченко считает, что восстановление инфраструктуры на 15-20% обеспечит потребность в электроэнергии следующей зимой. "Этого будет достаточно, чтобы покрыть текущие потребности в украинской энергосистеме на транспортировку электричества", - отметил он.

Но есть довольно серьезный риск, который может изменить ситуацию кардинально – это возобновление обстрелов энергообъектов. Координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец убежден, что именно так и будет. “На мой субъективный взгляд это не то что возможно. Они (россияне, - ред.) это и будут делать”, – отметил он в интервью РБК-Украина.

Потенциал для обстрелов Россия только увеличивает, отмечает представитель Коммандования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Об этом может свидетельствовать строительство в РФ заводов по производству дронов, которыми вместе с ракетами обстреливали объекты энергетики. Также РФ наращивает производство "Ланцетов" и хочет собирать у себя "шахеды". "То, что они будут пытаться снова донимать, возможно, какими-то точечными ударами по каким-то объектам топливно-энергетического сектора - этого нельзя исключать", - отметил он в комментарии изданию.

Генератор на улице г.Хмельницкий (Фото: GettyImages)

В случае именно такого сценария ситуация будет сложной, но масштабного блекаута не будет, считает директор центра "Психея" Геннадий Рябцев. “Вероятность полного блекаута в Украине будет очень низкой. Даже мощные атаки РФ на критическую энергетическую инфраструктуру не способны привести к полному и длительному отключению ее для большинства потребителей”, – отметил эксперт.

Хотя ситуация может быть даже более сложной, чем в прошлую зиму, когда вся страна жила по графикам отключения э/э и училась пользоваться генераторами и зарядными устройствами. "Сейчас надежность энергосистемы ниже, чем в прошлый отопительный сезон, поскольку энергетический баланс шаток, а резервных мощностей по сравнению с прошлым годом не так много", - отметил Рябцев. Если в прошлом году маневровые мощности, а это преимущественно тепловая генерация, были невредимы, то сейчас они после ремонтов не столь прочны и могут выходить из строя.

Но большое количество потребителей как промышленных, так и бытовых, фактически уже подготовились к отопительному сезону, снабдив себя приборами для альтернативной генерации.

И что немаловажно, за последние месяцы Украине удалось усилить систему ПВО, поставив на вооружение новейшие западные образцы для защиты от российских атак. К тому же союзники обещают поставить еще ряд систем, позволяющих надеяться на сдерживание вражеских ракет и дронов зимой и сохранение энергетической системы.