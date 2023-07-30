Сможет ли Украина обеспечить потребности генерации зимой: ответ Минэнерго

Украина во время будущего отопительного сезона 2023-2024 сможет удовлетворить свои потребности в выработке электроэнергии. В случае продолжения атак России на украинские энергообъекты, как это было в прошлом году, в этот раз также вероятны, но они будут иметь временный характер.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко, передает РБК-Украина со ссылкой на интервью чиновника телеканалу "Ми - Україна".

Глава Минэнерго выразил уверенность, что Украина, несмотря на трудности при ремонте энергосистемы из-за российских обстрелов, сможет к началу отопительного сезона обеспечить 1,7 ГВт генерирующих мощностей.

Галущенко обратил внимание, что в Украине сейчас внедряются новые методы повышения энергоснабжения. Министр высказал уверенность в успешном сочетании всех таких усилий для обеспечения надежного энергоснабжения в холодную пору.

Что касается вероятности продолжения РФ атак на объекты энергетики в Украине Галущенко призвал учитывать, что наша страна благодаря увеличению и улучшению систем противовоздушной обороны лучше защищает небо, чем в прошлом году.

И хотя масштабы будущих российских ракетных и беспилотных атак неизвестны, министр заверил, что Украина будет готова провести необходимый ремонт.

Он также отметил, что государство активно работает над расширением своего энергетического потенциала, и с оптимизмом смотрит на способность Украины удовлетворить свои потребности в энергии в зимний сезон.

В то же время Галущенко призывает граждан учитывать, что генераторы и павербанки - лишними не будут.

"Я говорю всем, чтобы они были... Имейте, покупайте, а мы делаем все, чтобы они вам не понадобились", - сказал глава Минэнерго.

Атаки РФ на энергообъекты Украины

Российские войска с октября 2022 года и почти до марта 2023 массировано обстреливали энергетическую систему Украины, пытаясь погрузить страну в блэкаут.

В результате многочисленных российских атак некоторые энергетические объекты Украины были сильно повреждены. Поэтому в государстве осенью и зимой действовали отключения света, а граждан призывали экономить электроэнергию и не перегружать систему.

По словам главы правления НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, украинцам не стоит избавляться от генераторов, так как пока неизвестно, будут ли блекауты этой зимой.

Добавим, что недавно спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил, на что РФ может сделать ставку в случае массированных атак зимой.

Чего украинцам ждать осенью в случае новых атак по энергетике - читайте в материале РБК-Украина.