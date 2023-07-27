В "Укрэнерго" призвали украинцев не спешить избавляться от генераторов

Украинцам не стоит избавляться от генераторов, ведь пока неизвестно, будут ли блекауты этой зимой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы правления НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого в программе "Подкаст на 11 канале" .

По его словам, ремонт поврежденного оборудования и модернизация инфраструктуры продолжаются. Но украинцам следует быть готовыми к любым сценариям этой зимой.

"Никто сейчас не может сказать, будут ли блекауты, равно как и никто не может дать гарантию, что все будет нормально и мы спокойно, стабильно, в расслабленном режиме пройдем зиму", - сказал Кудрицкий.

Он пояснил, что ситуация будет зависеть от того, какого рода атаки будут зимой, насколько они будут массированы, куда российские оккупанты будут способны попасть и каким будет характер повреждений.

Кудрицкий подчеркнул, что продавать генераторы не нужно. Лучше купить немного горючего и сделать техосмотр устройств.

"Мы будем делать все, чтобы вы не пользовались генераторами зимой, но если нужно, лучше, чтобы они были под рукой", - добавил глава "Укрэнерго".

Удары РФ по энергетике Украины

Российские оккупанты с октября 2022 года и почти до марта 2023 массировано обстреливали энергетическую систему Украины. Захватчики пытались погрузить страну в блэкаут.

В результате многочисленных российских атак некоторые энергетические объекты Украины были сильно повреждены. Поэтому в Украине осенью и зимой действовали отключения света, а граждан призывали экономить электроэнергию и не перегружать систему.

Чего украинцам ждать осенью в случае новых атак по энергетике - читайте в материале РБК-Украина.