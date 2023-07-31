Киев готовится к зиме. Как будут работать метро, школы, больницы в случае блэкаута

РФ может возобновить обстрелы критической инфраструктуры зимой, поэтому Киев уже готовится к возможным блэкаутам. Жителям столицы стоит не выбрасывать генераторы, а наоборот, пополнить их запасы.

Об этом заявил заместитель Киевского городского головы Владимир Бондаренко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Телеканал Киев ".

По его словам, Киев имеет два сценария прохождения отопительного сезона. Один из них касается ситуации, когда РФ не будет наносить удары по инфраструктуре, однако сейчас существуют данные, что, скорее всего, энергетика столицы вновь окажется под вражескими атаками.

"Киев более защищен системами ПВО. Но из-за повреждений в Киевской области, еще есть проблемы с высоковольтной инфраструктурой", - Бондаренко.

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По словам заместителя Киевского городского головы, горожанам точно стоит не выбрасывать генераторы, а наоборот, лучше пополнить эти запасы. Он пояснил, что в случае обстрелов будут стабилизационные или превентивные отключения электричества.

"Относительно блэкаутов - трудно спрогнозировать, это может случиться из-за повреждения крупного объекта критической инфраструктуры. И это не только Киев, потому что инфраструктура связана. Но если мы будем понимать, что городу не хватает энергии или тепла, то будем принять аналогичные меры, как в прошлом году", - добавил Бондаренко.

"Пункты несокрушимости"

Также заместитель мэра сообщил, что "пункты несокрушимости" будут работать в учебных заведениях, в административных зданиях, их будет разворачивать ГСЧС, в целом эта инфраструктура будет возобновлена.

Однако конкретнее об этом можно будет сказать поближе к отопительному сезону.

Школы, больницы и метро во время возможных блекаутов

По словам Бондаренко, учреждения здравоохранения являются объектами приоритетными, и они будут отапливаться в первую очередь.

"Что касается учебных заведений, если еще раз я говорю, будет нехватка мощностей, то это означает, что школы могут уйти на каникулы, как было в этом году, в начале этого года", - пояснил чиновник.

Относительно работы метрополитена, заместитель Киевского городского головы рассказал, что пока планируется, что подземка будет работать в штатном режиме.

Атаки РФ на энергообъекты Украины

Российские войска с октября 2022 года и почти до марта 2023 года массированно обстреливали энергетическую систему Украины, пытаясь погрузить страну в блэкаут.

Вследствие многочисленных российских атак некоторые энергетические объекты Украины были сильно повреждены. Поэтому в государстве осенью и зимой действовали отключения света, а граждан призывали экономить электроэнергию и не перегружать систему.

Недавно спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил, на что РФ может сделать ставку в случае массированных атак зимой.

Чего украинцам ждать осенью в случае новых атак по энергетике - читайте в материале РБК-Украина.