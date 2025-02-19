В ОП отреагировали на заявление Трампа о "низкой поддержке" Зеленского среди украинцев
Заявление президента США Дональда Трампа о "низком рейтинге" президента Украины Владимира Зеленского - это трансляция нарративов РФ. Такой вброс российская делегация могла сделать во время встречи в Саудовской Аравии.
Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
"Оно (заявление Трампа о рейтинге Зеленского - ред.) не то, что на руку Кремлю, я оцениваю это заявление как просто трансляцию нарративов, которые российская делегация, вероятно, в Эр-Рияде проговорила", - считает Подоляк.
По его словам, все те заявления, которые сделали топ-чиновники США, включая Трампа, - это то, что говорит Россия, оправдывая свою агрессию и взлом международной правовой системы.
"То есть эти все 4% - это же "аргумент", который Россия использует. Мол, "мы не можем разговаривать, потому что они там нелегитимны, потому что там были государственные перевороты" и так далее и тому подобное", - уточнил советник руководителя ОП.
По мнению Подоляка, все, что происходило в Эр-Рияде, выглядит так, будто США добровольно отдают доминирование аутсайдеру и готовы быть молчаливым партнером. И это нерационально.
"И поэтому отвечая еще шире на наш вопрос, это игра какая-то, или это непонимание ситуации, я все же более склонен к тому, что Трамп играет в какую-то игру, чтобы получить от России гораздо больше, чем Россия думает отдать за определенную информационную лояльность", - добавил он.
Советник руководителя ОП предположил, что США пытаются получить полный контроль над энергетическими рынками, месторождениями, в том числе арктическими, а также атомной отраслью РФ.
Скандальное заявление Трампа
Напомним, вчера, 18 февраля, вечером после того, как американская делегация встретилась с российской в Эр-Рияде, президент США Дональд Трамп заявил, что поддержка президента Украины Владимира Зеленского среди украинцев составляет якобы 4%.
Такие данные резко отличаются от результатов соцопросов. В частности, согласно сегодняшнему опросу КМИС, по состоянию на первую половину февраля доверие к Зеленскому среди украинцев составляет 57%.
Показатели доверия к главе украинского государства даже улучшились за последние два месяца.
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