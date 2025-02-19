В ОП отреагировали на заявление Трампа о "низкой поддержке" Зеленского среди украинцев

Заявление президента США Дональда Трампа о "низком рейтинге" президента Украины Владимира Зеленского - это трансляция нарративов РФ. Такой вброс российская делегация могла сделать во время встречи в Саудовской Аравии.

"Оно (заявление Трампа о рейтинге Зеленского - ред.) не то, что на руку Кремлю, я оцениваю это заявление как просто трансляцию нарративов, которые российская делегация, вероятно, в Эр-Рияде проговорила", - считает Подоляк.

По его словам, все те заявления, которые сделали топ-чиновники США, включая Трампа, - это то, что говорит Россия, оправдывая свою агрессию и взлом международной правовой системы.

"То есть эти все 4% - это же "аргумент", который Россия использует. Мол, "мы не можем разговаривать, потому что они там нелегитимны, потому что там были государственные перевороты" и так далее и тому подобное", - уточнил советник руководителя ОП.

По мнению Подоляка, все, что происходило в Эр-Рияде, выглядит так, будто США добровольно отдают доминирование аутсайдеру и готовы быть молчаливым партнером. И это нерационально.

"И поэтому отвечая еще шире на наш вопрос, это игра какая-то, или это непонимание ситуации, я все же более склонен к тому, что Трамп играет в какую-то игру, чтобы получить от России гораздо больше, чем Россия думает отдать за определенную информационную лояльность", - добавил он.

Советник руководителя ОП предположил, что США пытаются получить полный контроль над энергетическими рынками, месторождениями, в том числе арктическими, а также атомной отраслью РФ.