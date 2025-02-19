ua en ru
Ср, 19 лютого News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

В ОП відреагували на заяву Трампа про "низьку підтримку" Зеленського серед українців

Київ, Середа 19 лютого 2025 17:35
UA EN RU
В ОП відреагували на заяву Трампа про "низьку підтримку" Зеленського серед українців Фото: Михайло Подоляк, радник керівника ОП (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський, Дмитро Олійник

Заява президента США Дональда Трампа про "низький рейтинг" президента України Володимира Зеленського - це трансляція наративів РФ. Такий вкид російська делегація могла зробити під час зустрічі в Саудівській Аравії.

Про це в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

"Вона (заява Трампа про рейтинг Зеленського - ред.) не те, що на руку Кремлю, я оцінюю цю заяву як просто трансляцію наративів, які російська делегація, ймовірно, в Ер-Ріяді проговорила", - вважає Подоляк.

За його словами, всі ті заяви, які зробили топчиновники США, включно з Трампом, - це те, що говорить Росія, виправдовуючи свою агресію і злам міжнародної правової системи.

"Тобто ці всі 4% - це ж "аргумент", який Росія використовує. Мовляв, "ми не можемо розмовляти, тому що вони там нелегітимні, тому що там були державні перевороти" і так інше і тому подібне", - уточнив радник керівника ОП.

На думку Подоляка, усе, що відбувалося в Ер-Ріяді, має такий вигляд, ніби США добровільно віддають домінування аутсайдеру і готові бути мовчазним партнером. І це нераціонально.

"І тому відповідаючи ще ширше на наше запитання, чи це гра якась, чи це нерозуміння ситуації, я все ж таки більш схильний до того, що Трамп грає в якусь гру, щоб отримати від Росії набагато більше, ніж Росія думає віддати за певну інформаційну лояльність", - додав він.

Радник керівника ОП припустив, що США намагаються отримати повний контроль над енергетичними ринками, родовищами, зокрема арктичними, а також атомною галуззю РФ.

Скандальна заява Трампа

Нагадаємо, вчора, 18 лютого, ввечері після того, як американська делегація зустрілася з російською в Ер-Ріяді, президент США Дональд Трамп заявив, що підтримка президента України Володимира Зеленського серед українців становить нібито 4%.

Такі дані різко відрізняються від результатів соцопитувань. Зокрема, згідно з сьогоднішнім опитуванням КМІС, станом на першу половину лютого довіра до Зеленського серед українців становить 57%.

Показники довіри до глави української держави навіть покращилися за останні два місяці.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на канал РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Дональд Трамп Офіс президента Вибори в Україні Війна в Україні Михайло Подоляк
NEWS
Зеленський відповів на заяву Трампа про 4% довіри
Зеленський відповів на заяву Трампа про 4% довіри
DAILY
Голова Європарламенту Роберта Метсола: Ніхто не хоче бачити Путіна в Києві
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Голова Європарламенту Роберта Метсола: Ніхто не хоче бачити Путіна в Києві