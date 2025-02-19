В ОП відреагували на заяву Трампа про "низьку підтримку" Зеленського серед українців

Заява президента США Дональда Трампа про "низький рейтинг" президента України Володимира Зеленського - це трансляція наративів РФ. Такий вкид російська делегація могла зробити під час зустрічі в Саудівській Аравії.

"Вона (заява Трампа про рейтинг Зеленського - ред.) не те, що на руку Кремлю, я оцінюю цю заяву як просто трансляцію наративів, які російська делегація, ймовірно, в Ер-Ріяді проговорила", - вважає Подоляк.

За його словами, всі ті заяви, які зробили топчиновники США, включно з Трампом, - це те, що говорить Росія, виправдовуючи свою агресію і злам міжнародної правової системи.

"Тобто ці всі 4% - це ж "аргумент", який Росія використовує. Мовляв, "ми не можемо розмовляти, тому що вони там нелегітимні, тому що там були державні перевороти" і так інше і тому подібне", - уточнив радник керівника ОП.

На думку Подоляка, усе, що відбувалося в Ер-Ріяді, має такий вигляд, ніби США добровільно віддають домінування аутсайдеру і готові бути мовчазним партнером. І це нераціонально.

"І тому відповідаючи ще ширше на наше запитання, чи це гра якась, чи це нерозуміння ситуації, я все ж таки більш схильний до того, що Трамп грає в якусь гру, щоб отримати від Росії набагато більше, ніж Росія думає віддати за певну інформаційну лояльність", - додав він.

Радник керівника ОП припустив, що США намагаються отримати повний контроль над енергетичними ринками, родовищами, зокрема арктичними, а також атомною галуззю РФ.