В ОП ответили, есть ли давление со стороны Запада по темпам наступления ВСУ

Он признал, что наступление Украины не идет так быстро, как хотелось бы. Но союзники Украины, в том числе и на полях саммита НАТО, не заставляли Украину ускориться, а наоборот спрашивали, чем они могут еще помочь.

"Если мы будем видеть, что что-то идет не так, мы будем об этом честно говорить обществу. Мы ничего не будем украшать", - подчеркнул руководитель ОП.

Ермак также прокомментировал слова президента Чехии Петра Павла о том, что окно возможностей для Украины якобы может закончиться до конца года и то, чего достигнут Вооруженные силы на фронте, станет отправной точкой для переговоров. Глава ОП ответил, что не разделяет такую оценку.

"Мы не слышали таких намеков от партнеров, что у нас есть определенное окно возможностей, что нужно сделать что-нибудь в определенные сроки. Только мы можем решать, где ставить какие-нибудь окна или двери", - сказал Ермак.

Темпы контрнаступления

Напомним, еще в конце июня президент Владимир Зеленский подчеркивал, что темпы контрнаступления ВСУ не такие, как хотелось бы. При этом он отметил, что наши военные продолжат продвигаться на фронте тем путем, который считают лучшим.

В Пентагоне также отмечали, что темпы контрнаступления не соответствуют тому, чего хотели бы США. Но там добавляли, что условия, в которых сражаются украинцы, очень сложные, и наши солдаты продолжают поражать.

Стоит заметить, что контрнаступление длится уже с начала лета. Нашим военным удалось деоккупировать населенные пункты на юго-востоке страны и достичь успехов под Бахмутом.