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Зеленский о контрнаступлении ВСУ: медленнее, чем хотелось бы

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Україна, Среда 21 июня 2023 14:20
Зеленский о контрнаступлении ВСУ: медленнее, чем хотелось бы Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что прогресс на поле боя после двух недель контрнаступления ВСУ "медленнее, чем хотелось бы".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью ВВС.

"Некоторые люди считают, что это голливудский фильм, и ждут результатов сейчас. Это не так", - сказал он, отметив, что "на карту поставлена жизнь людей".

Он отметил, что военный толчок давался нелегко, поскольку 200 тысяч кв. км территории Украины была заминирована российскими войсками.

"Чего бы некоторые не хотели, в том числе попыток давления на нас, при всем уважении, мы будем продвигаться на поле боя тем путем, который считаем лучшим", - добавил президент.

Контрнаступление ВСУ

Украинские силы обороны уже около двух недель продолжают активную фазу контрнаступательных действий. За это время удалось освободить 8 населенных пунктов Донецкой и Запорожской области и занять новые рубежи.

По данным на 21 июня, такая же ситуация происходит и в Луганской области - ВСУ продвигаются на направлении Белогоровка - Шипиловка и закрепляются на рубежах и там.

При этом, особенно тяжелые бои продолжаются сейчас на Лиманском направлении и на Марьинском участке, где оккупанты устраивают "безумные штурмы", пытаясь захватить город.

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