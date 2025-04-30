В ОП рассказали, как соглашение о недрах повлияет на планы Трампа по переговорам по Украине
Соглашение о полезных ископаемых между США и Украиной заставит американского президента Дональда Трампа изменить свои планы относительно Украины. Вряд ли он оставит переговоры по завершению войны после его подписания.
Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
"Здесь есть политические, геополитические мотивы, и будут экономические. Если вы имеете стратегическое партнерское соглашение, и у вас здесь есть какие-то активы или есть какие-то доходности, вы же не будете эту территорию отдавать прямому конкуренту, если мы говорим о соответствующих отраслевых направлениях, редкоземельных металлах. Вы же будете защищать свои активы, которые будут вам что-то приносить", - рассказал Подоляк.
По словам советника, Трамп останется в переговорном процессе по завершению войны в Украине еще и потому, что это важно для него как лидера.
"Трампу невозможно выйти, он гораздо больший игрок, чем Россия. И он хочет наоборот закрепить за собой позицию доминирующего игрока в глобальном политическом процессе", - отметил чиновник.
Сотрудничество Украины и США
Подоляк добавил, что Украина готова на коммерциализацию определенных отношений с США, и это выгодно не только Трампу, но и Соединенным Штатам в целом.
"И опять же, это выгодно не только самому Трампу с политической точки зрения, это выгодно многим производителям даже того же оружия в США. Понятно, не хотите отдавать даром, это понятно, но покупать у вас оружие нужно, мы будем. Потому что это оружие сегодня в самой большой войне определенным образом влияет на распределение влияний на глобальном рынке оружия", - отметил Подоляк.
Советник руководителя ОП отметил, что надо рационально подходить к сотрудничеству с Соединенными Штатами и настаивать на том, что надо именно Украине, но партнерские отношения с США она будет иметь однозначно.
Соглашение о недрах
Напомним, еще в феврале Украина и США начали обсуждение соглашения о редкоземельных металлах. С тех пор обе стороны разрабатывали условия, которые подойдут как Киеву, так и Вашингтону.
В марте США передали Украине новый проект соглашения. Стороны уже провели несколько технических онлайн-встреч, на которых обсуждали условия сотрудничества.
В начале апреля министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Киев уже сформулировал свою позицию по соглашению и готовит делегацию для переговоров в Вашингтоне.
По данным источников РБК-Украина, Украина и США уже сегодня, 30 апреля, могут подписать соглашение о редкоземельных металлах. Первый вице-премьер-министр Юлия Свириденко сейчас находится в Вашингтоне.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подтвердил, что соглашение о недрах между Украиной и США будет подписано в ближайшие сутки.
Угрозы США
Добавим, что недавно госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты могут выйти из мирного процесса, если в ближайшее время не появится шансов на быстрое соглашение между Украиной и Россией.
Позже президент США Дональд Трамп подтвердил, что США действительно могут прекратить участие в переговорах, если одна из сторон будет препятствовать миру.
А вчера Государственный департамент США предупредил, что прекратит свое посредничество в переговорах по завершению войны в Украине, если не будет достигнут существенный прогресс.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.