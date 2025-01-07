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В ОП рассказали, почему некоторые страны были против снятия иммунитета с российской "тройки"

Вторник 07 января 2025 09:13
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В ОП рассказали, почему некоторые страны были против снятия иммунитета с российской "тройки" Фото: Ирина Мудрая, заместитель главы Офиса президента (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Страны, которые категорически были против снятия иммунитета с тройки главного политического и военного руководства Российской Федерации (РФ), боялись создания в будущем прецедента против их лидеров.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала заместительница главы Офиса президента (ОП) Ирина Мудрая.

По словам Мудрой, во время постановки вопроса о снятии иммунитета с тройки главного политического и военного руководства России, были страны, которые выступали против этого и те, кто настаивал на том, что никто не должен пользоваться иммунитетом, когда речь идет о преступлении агрессии.

Страны, которые настаивали на оставлении иммунитета, аргументировали свою позицию тем, что это соответствует требованиям международного права и требований для его нарушения якобы нет.

"...они больше боялись создания прецедента, который бы потом мог быть использован по отношению к их лидерам. Мы же понимаем, что для создания трибунала нет сроков давности, и у них было опасение, что их лидеры за какие-то прошлые события тоже могут быть привлечены к ответственности таким же трибуналом, который может быть создан коалицией других государств", - пояснила замглавы ОП.

Спецтрибунал для России

Еще в сентябре 2022-го в Украине была создана рабочая группа по проработке вопроса создания специального международного трибунала по преступлению агрессии против Украины. Через несколько месяцев Министерство иностранных дел (МИД) Франции заявило о начале работы по созданию специального трибунала против российских преступлений. В частности были привлечены европейские и украинские представители.

В середине января 2023 года Европейский парламент принял резолюцию с призывом к созданию международного трибунала для России и Беларуси, а уже в марте, как рассказал тогдашний глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, создание органа поддерживали 30 стран.

Как отмечал генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе, уже в апреле текущего года ожидается значительный прогресс по специальному трибуналу для России. Сейчас переговоры по его созданию продолжаются.

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