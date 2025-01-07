В ОП розповіли, чому деякі країни були проти зняття імунітету з російської "трійки"

Країни, які категорично були проти зняття імунітету з трійки головного політичного і військового керівництва Російської Федерації (РФ), боялись створення у майбутньому прецеденту проти їхніх лідерів.

За словами Мудрої, під час порушення питання щодо зняття імунітету з трійки головного політичного і військового керівництва Росії, були країни, які виступали проти цього й ті, хто наполягав на тому, що ніхто не має користуватися імунітетом, коли мова йде про злочин агресії.

Країни, які наполягали на залишені імунітету, аргументували свою позицію тим, що це відповідає вимогам міжнародного права й вимог для його порушення нібито немає.

"... вони більше боялися створення прецеденту, який би потім міг бути використаний по відношенню до їхніх лідерів. Ми ж розуміємо, що для створення трибуналу немає строків давності, і у них було побоювання, що їхні лідери за якісь минулі події теж можуть бути притягнуті до відповідальності таким самим трибуналом, який може бути створений коаліцією інших держав", - пояснила заступниця голови ОП.

Спецтрибунал для Росії

Ще у вересні 2022-го в Україні було утворено робочу групу з опрацювання питання створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії проти України. Через декілька місяців Міністерство закордонних справ (МЗС) Франції заявило про початок роботи зі створення спеціального трибуналу проти російських злочинів. Зокрема було залучено європейських та українських представників.

В середині січня 2023 року Європейський парламент ухвалив резолюцію із закликом до створення міжнародного трибуналу для Росії й Білорусі, а вже в березні, як розповів тодішній голова МЗС України Дмитро Кулеба, створення органу підтримували 30 країн.

Як відзначав генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе, вже у квітні поточного року очікується значний прогрес щодо спеціального трибуналу для Росії. Наразі переговори щодо його створення тривають.