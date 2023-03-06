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Спецтрибунал для России поддерживают уже 30 стран, - глава МИД

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Понедельник 06 марта 2023 22:46
Спецтрибунал для России поддерживают уже 30 стран, - глава МИД Фото: Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Создание специального трибунала для России за преступление агрессии поддерживают уже 30 стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в эфире телемарафона.

"Я рад сообщить, что стран (которые поддерживают спецтрибунал для России - ред.) уже 30. Присоединилась сегодня Греция к этой группе. На выходных было 29 стран. Я тогда сказал, что я не сомневаюсь, что к следующей встрече этой группы будет еще больше участников, и мы уже видим, что это начало происходить", - заявил министр.

По его словам, присоединение к такой группе означает согласие с тем, что необходимо создать отдельный спецтрибунал для преследования России за преступление агрессии. Ее задачей является наработка юридических путей создания трибунала и решения юридических вопросов.

Напомним, еще в пятницу, 3 марта, Кулеба заявлял, что создание спецтрибунала для РФ поддерживает 29 стран.

Также мы писали, что, по словам заместителя государственного секретаря США Виктории Нуланд, международный трибунал может начать свою работу летом 2023 года.

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