Спецтрибунал для России поддерживают уже 30 стран, - глава МИД

"Я рад сообщить, что стран (которые поддерживают спецтрибунал для России - ред.) уже 30. Присоединилась сегодня Греция к этой группе. На выходных было 29 стран. Я тогда сказал, что я не сомневаюсь, что к следующей встрече этой группы будет еще больше участников, и мы уже видим, что это начало происходить", - заявил министр.

По его словам, присоединение к такой группе означает согласие с тем, что необходимо создать отдельный спецтрибунал для преследования России за преступление агрессии. Ее задачей является наработка юридических путей создания трибунала и решения юридических вопросов.