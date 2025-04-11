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В ОП объяснили, почему справедливый мир невозможен без возвращения из РФ похищенных детей

Пятница 11 апреля 2025 11:29
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В ОП объяснили, почему справедливый мир невозможен без возвращения из РФ похищенных детей Фото: Дарья Заривная (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Вопрос незаконно депортированных и перемещенных РФ украинских детей должен оставаться в фокусе международного внимания. Без их возвращения в Украину невозможен устойчивый и справедливый мир.

Об этом заявила советник руководителя Офиса президента, операционный директор Bring Kids Back UA Дарья Заривная, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Офиса президента Украины.

"Для Украины вопрос возвращения депортированных детей - важнейший гуманитарный приоритет. Дети не должны становиться предметом торга. Простыми словами, мы не можем обменивать похищенных детей на территории или атомные станции", - отметила она.

Украина не раз поднимала тему похищенных детей на самом высоком международном уровне, в частности во время контактов с Соединенными Штатами. Благодаря последовательной позиции государства этот вопрос, а также вопрос освобождения военных и гражданских пленных вошли в официальный переговорный трек.

По ее словам, одним из самых больших вызовов является поиск маленьких украинцев. По состоянию на сейчас Украина вернула домой 1269 детей. Этого удалось достичь благодаря посредничеству третьих стран и тесному сотрудничеству государства с неправительственными организациями, осуществляющими спасательные миссии.

Она также отметила, что инициатива президента Bring Kids Back UA объединяет усилия органов государственной власти, общественного сектора и международных партнеров.

"Ни один возвращенный ребенок, даже если он не имеет родителей, не попадает в институциональное учреждение, а сразу возвращается к своим родным или устраивается в семейные формы воспитания", - добавила Заривная.

Возвращение депортированных украинских детей

С начала полномасштабной войны Россия депортировала из временно оккупированных районов Украины около 20 тысяч детей. На сегодняшний день домой удалось вернуть более тысячи маленьких украинцев.

В частности, на днях из оккупации в Украину вернуть девять детей, еще двоих - из России.

Также недавно в рамках Bring Kids Back UA с оккупированной территории смогли вернуть еще двух детей.

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Офис президента Дети
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