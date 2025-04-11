У ОП пояснили, чому справедливий мир неможливий без повернення з РФ викрадених дітей

Питання незаконно депортованих і переміщених РФ українських дітей має залишатися у фокусі міжнародної уваги. Без їх повернення до України неможливий стійкий та справедливий мир.

Про це заявила радниця керівника Офісу президента, операційна директорка Bring Kids Back UA Дарія Зарівна, повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Офісу президента України.

"Для України питання повернення депортованих дітей – надважливий гуманітарний пріоритет. Діти не повинні ставати предметом торгу. Простими словами, ми не можемо обмінювати викрадених дітей на території чи атомні станції", – зазначила вона.

Україна не раз порушувала тему викрадених дітей на найвищому міжнародному рівні, зокрема під час контактів зі Сполученими Штатами. Завдяки послідовній позиції держави це питання, а також питання звільнення військових і цивільних полонених увійшли до офіційного переговорного треку.

За її словами, одним із найбільших викликів є пошук маленьких українців. Станом на зараз Україна повернула додому 1269 дітей. Цього вдалося досягти завдяки посередництву третіх країн і тісній співпраці держави з неурядовими організаціями, що здійснюють рятувальні місії.

Вона також зауважила, що ініціатива президента Bring Kids Back UA об’єднує зусилля органів державної влади, громадського сектору та міжнародних партнерів.

"Жодна повернута дитина, навіть якщо вона не має батьків, не потрапляє в інституційну установу, а відразу повертається до своїх рідних чи влаштовується в сімейні форми виховання", – додала Зарівна.

Повернення депортованих українських дітей

З початку повномасштабної війни Росія депортувала з тимчасово окупованих районів України близько 20 тисяч дітей. На сьогоднішній день додому вдалося повернути більше тисячі маленьких українців.

Зокрема, днями з окупації в Україну повернути дев'ятеро дітей, ще двох - із Росії.

Також нещодавно в рамках Bring Kids Back UA з окупованої території змогли повернути ще двох дітей.