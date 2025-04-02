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Украина вернула детей из оккупации: Ермак раскрыл детали новой операции

Украина, Среда 02 апреля 2025 09:59
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Украина вернула детей из оккупации: Ермак раскрыл детали новой операции Фото: Украина вернула двух детей из оккупации (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украина спасла из оккупации двух детей. Стали известны детали операции.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Офиса президента Андрея Ермака

"Еще двух украинских детей удалось спасти с временно оккупированной территории в рамках инициативы президента Украины Bring Kids Back UA", - рассказал он.

По словам Ермака, один из них - парень, который остался сиротой после того, как его мать убили российские военные.

"Чтобы спасти ребенка, его родственница обратилась за помощью - и парня удалось эвакуировать. Сейчас он в безопасности, ему подыскивают семью, которая обеспечит надлежащую заботу и поддержку", - рассказал глава ОП.

Также удалось эвакуировать девушку вместе с матерью, которые долгое время не могли выехать из-за ограничений, установленных оккупационными властями.

Не первый случай

Отметим, Украина постоянно возвращает детей из оккупации. Например, недавно Украине удалось вернуть с временно оккупированных Россией территорий еще петерых детей. Их вывезли с временно оккупированных территорий и РФ.

А в начале марта Украине удалось вернуть с временно оккупированных Россией территорий еще семерых детей. Это произошло в рамках инициативы Bring Kids Back UA.

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