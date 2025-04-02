Украина вернула детей из оккупации: Ермак раскрыл детали новой операции
Украина спасла из оккупации двух детей. Стали известны детали операции.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Офиса президента Андрея Ермака
"Еще двух украинских детей удалось спасти с временно оккупированной территории в рамках инициативы президента Украины Bring Kids Back UA", - рассказал он.
По словам Ермака, один из них - парень, который остался сиротой после того, как его мать убили российские военные.
"Чтобы спасти ребенка, его родственница обратилась за помощью - и парня удалось эвакуировать. Сейчас он в безопасности, ему подыскивают семью, которая обеспечит надлежащую заботу и поддержку", - рассказал глава ОП.
Также удалось эвакуировать девушку вместе с матерью, которые долгое время не могли выехать из-за ограничений, установленных оккупационными властями.
Не первый случай
Отметим, Украина постоянно возвращает детей из оккупации. Например, недавно Украине удалось вернуть с временно оккупированных Россией территорий еще петерых детей. Их вывезли с временно оккупированных территорий и РФ.
А в начале марта Украине удалось вернуть с временно оккупированных Россией территорий еще семерых детей. Это произошло в рамках инициативы Bring Kids Back UA.
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