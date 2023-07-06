В результате ракетного обстрела Львова повреждены 35 домов, - Садовый

Во Львове провели комиссию по чрезвычайным ситуациям возле домов, которые получили повреждения во время ракетного удара по городу в ночь на 6 июля. Пострадали 35 домов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой мэра Львова Андрея Садового в Telegram .

По его данным, четыре человека погибли, 13 человек в больнице, они в разных состояниях. Чрезвычайщики продолжают поиски.

"Повреждено 35 домов. Серьезные поражения получили 60 жилых помещений. Также повреждены 50 автомобилей", - написал мэр.

Садовый сообщил, комиссия приняла решение выделить 100 млн гривен на восстановление разрушенного жилья.

"Всем жителям, потерявшим жилье, предложили временно проживать в отеле или в модульном городке, в Стрыйском парке, расположенном рядом", - написал он.

Ночной удар по Львовской области

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что враг атаковал область с Черного моря ракетами "Калибр". Воздушное командование "Запад" Воздушных сил ВСУ уничтожило 7 ракет.

По его данным, во Львовском районе обломок ракеты упал в одном из сел здания Народного дома. Образовалась воронка. Предварительно - без пострадавших.

В Золочевском районе в результате падения обломков ракеты есть разрушение в частном хозяйстве в одном из сел. По предварительной информации, пострадавших нет.