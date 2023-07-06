Во Львове в результате российского ракетного удара есть погибшие
Во Львове на месте трагедии после ночного вражеского ракетного обстрела 6 июля обнаружили тега погибших на завалах многоквартирного дома.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Львова Андрей Садового.
В настоящее время известно о трех жертвах. По словам Садового, тела погибших извлекли из-под завалов жилого дома.
Аварийно-спасательные работы продолжаются.
Во Львове есть погибшие из-за российского ракетного обстрела 6 июля (фото: t.me/andriysadovyi)
Ранее мэр проинформировал о 8 раненых гражданах в результате вражеской ракетной атаки.
Также повреждены около 60 квартир и 50 машин, рассказал Садовый. Он добавил, что на месте работает оперативный штаб.
"Людей готовят к отселению", - проинформировал мэр.
Перед этим глава Львовской ОВА Максим Козицкий подчеркнул, что российские оккупанты во время этой воздушной атаки прицельно били по жилым домам.
Так, рассказал чиновник, российская ракета попала в многоквартирный дом. После этого произошло возгорание, которое оперативно погасили. На месте работают пожарные, медики, специалисты ГСЧС, спасатели разбирают завалы.
Ракетный удар по Львову 6 июля
В Украине этой ночью была объявлена масштабная воздушная тревога из-за российской воздушной атаки с применением ударных БПЛА и ракет.
В ряде областей сообщали о звуках взрывов. Работала противовоздушная оборона. Также стало известно, что во Львове прогремела серия взрывов.
Что известно о последствиях ракетного удара по Львову в ночь на 6 июля - читайте в материале РБК-Украина.
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