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Во Львове в результате российского ракетного удара есть погибшие

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Четверг 06 июля 2023 06:07
Во Львове в результате российского ракетного удара есть погибшие Фото: во Львове в результате российского ракетного удара есть погибшие (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Во Львове на месте трагедии после ночного вражеского ракетного обстрела 6 июля обнаружили тега погибших на завалах многоквартирного дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Львова Андрей Садового.

В настоящее время известно о трех жертвах. По словам Садового, тела погибших извлекли из-под завалов жилого дома.

Аварийно-спасательные работы продолжаются.

Во Львове в результате российского ракетного удара есть погибшие

Во Львове есть погибшие из-за российского ракетного обстрела 6 июля (фото: t.me/andriysadovyi)

Ранее мэр проинформировал о 8 раненых гражданах в результате вражеской ракетной атаки.

Также повреждены около 60 квартир и 50 машин, рассказал Садовый. Он добавил, что на месте работает оперативный штаб.

"Людей готовят к отселению", - проинформировал мэр.

Перед этим глава Львовской ОВА Максим Козицкий подчеркнул, что российские оккупанты во время этой воздушной атаки прицельно били по жилым домам.

Так, рассказал чиновник, российская ракета попала в многоквартирный дом. После этого произошло возгорание, которое оперативно погасили. На месте работают пожарные, медики, специалисты ГСЧС, спасатели разбирают завалы.

Ракетный удар по Львову 6 июля

В Украине этой ночью была объявлена масштабная воздушная тревога из-за российской воздушной атаки с применением ударных БПЛА и ракет.

В ряде областей сообщали о звуках взрывов. Работала противовоздушная оборона. Также стало известно, что во Львове прогремела серия взрывов.

Что известно о последствиях ракетного удара по Львову в ночь на 6 июля - читайте в материале РБК-Украина.

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Львов Война России против Украины ракетный удар
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