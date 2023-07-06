Взрывы во Львое: поврежден жилой дом и объект критической инфраструктуры, есть раненые

Во Львове этой ночью прогремели взрывы во время очередной вражеской воздушной атаки. В результате есть раненые граждане, а также - повреждения на объекте инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Львовской областной военной администрации Максима Козицкого .

"Поврежден объект критической инфраструктуры во Львове, предварительно есть раненые", - проинформировал чиновник.

Как сообщил мэр Львова Андрей Садовый, в городе во время воздушной тревоги раздалась серия взрывов.

"Друзья, мы не будем сейчас говорить о последствиях обстрелов. Все городские службы делают свою работу", - написал он в своем Telegram.

Позже Садовый добавил, что сейчас известно о 4 раненых в результате ракетных обстрелов.

"Количество увеличивается. Данные уточняются. Одного человека в тяжелом состоянии везет скорая", - рассказал мэр города.

Пожар в жилом доме и люди под завалами

Также Садовый позже сообщил, что во Львове обломки ракеты попали в жилой дом, и сотрудники ГСЧС достают людей из-под завалов.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий добавил, что российская ракета попала в многоквартирный дом, и было возгорание, которое оперативно погасили.

"Есть пострадавшие. На месте работают пожарные, медики, специалисты ГСЧС. Людям оказывают всю необходимую помощь. Спасатели разбирают завалы", - рассказал чиновник.

Видео с места происшествия

Позже глава Львовской ОВА опубликовал в сети кадры с места происшествия, где обломок сбитой цели упал на жилой дом.

Ночная атака и взрывы во Львове 6 июля

РФ в очередной раз атаковала украинские города, применяя дроны и ракеты. В Украине этой ночью была объявлена масштабная воздушная тревога. Как сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ, была угроза нанесения противником ударов с помощью ударных БПЛА и ракет.

Также стало известно о работе противовоздушной обороны. В ряде областей сообщали о звуках взрывов.

Также этой ночью во Львове прогремела серия взрывов.

Все подробности о нынешней ночной вражеской воздушной атаки - читайте в материале РБК-Украина.