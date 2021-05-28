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В ОП оцінили, чи може справа Медведчука вплинути на зустріч Зеленського з Путіним

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Україна, П'ятниця 28 травня 2021 18:41
В ОП оцінили, чи може справа Медведчука вплинути на зустріч Зеленського з Путіним Фото: в ОП оцінили вплив справи Медведчука на майбутню зустріч (колаж РБК-Україна)
Автор: Андрій Василюк

Персона нардепа Віктора Медведчука, проти якого порушено кримінальну справу, не є достатньою для впливу на двосторонні перемовини України і Росії. Питання відносин між країнами є набагато складнішим.

Таку думку в інтерв'ю "Україна 24" висловив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"Я вважаю, що доля Медведчука або взагалі Медведчук як суб'єкт - це набагато менший суб'єкт всього, ніж не дуже хороші двосторонні відносини між Росією і Україною. Андрій Єрмак активно займається темою двосторонньої зустрічі ... Але ще раз підкреслюю, що ні Медведчук, ні хто-небудь інший не є достатнім за розміром для того, щоб мати впливу на ці двосторонні переговори. Якщо ми будемо прирівнювати Росію до Медведчука, це буде принижувати Російську Федерацію", - сказав Подоляк.

Раніше прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що зараз йде підготовка зустрічі президента Росії Володимира Путіна з президентом України Володимиром Зеленським.

Глава офісу президента України Андрій Єрмак зазначив, що конкретні деталі потенційної зустрічі між Зеленським і Путіним ще обговорюються. Він також сказав, що поки ще рано озвучувати деталі.

Єрмак наголошував, що перед потенційною зустріччю між Зеленським і Путіним стоїть завдання провести аналіз того, як були виконані домовленості Паризького саміту "нормандської четвірки".

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