RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В ОП назвали теми зустрічі з Макроном, Шольцем і Драгі

Фото: президент Франції Макрон, канцлер Німеччини Шольц, прем'єр-міністр Італії Драгі (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Франції Макрон, канцлер Німеччини Шольц, прем'єр-міністр Італії Драгі і президент Румунії Клаус Йоханніс прибули до Києва. Незабаром вони зустрінуться з президентом Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення керівника Офісу президента Андрія Єрмака в Telegram.

Під час їхнього візиту обговорюватимуться продовольча безпека, Зброя та підтримка України.

"Очікуємо підтримку заявки України на отримання статусу кандидата в членство в ЄС", - підкреслив Єрмак.

Нагадаємо, в Київ приїхали з візитом канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр Італії Маріо Драгі. З міркувань безпеки, точна дата візиту не анонсувалася.

Крім того, сьогодні з візитом у Києві також перебуває президент Румунії Клаус Йоханніс.

Читайте РБК-Україна в Google News
Андрій ЄрмакВізит в УкраїнуЕммануель МакронОлаф ШольцМарио Драги