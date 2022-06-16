В ОП назвали темы встречи с Макроном, Шольцем и Драги

Президент Франции Макрон, канцлер Германии Шольц, премьер-министр Италии Драги и президент Румынии Клаус Йоханнис прибыли в Киев. Вскоре они встретятся с президентом Владимиром Зеленским.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение руководителя Офиса президента Андрея Ермака в Telegram.
В ходе их визита будут обсуждаться продовольственная безопасность, оружие и поддержка Украины.
"Ожидаем поддержку заявки Украины на получение статуса кандидата в членство в ЕС", - подчеркнул Ермак.
Напомним, в Киев приехали с визитом канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Италии Марио Драги. Из соображений безопасности, точная дата визита не анонсировалась.
Кроме того, сегодня с визитом в Киеве также находится президент Румынии Клаус Йоханнис.