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Режим Лукашенка потрібно ізолювати на міжнародному рівні, - віце-канцлер Німеччини

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Берлін, П'ятниця 28 травня 2021 11:16
Режим Лукашенка потрібно ізолювати на міжнародному рівні, - віце-канцлер Німеччини Фото: віце-канцлер Німеччини Олаф Шольц (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

У Німеччині заявили про необхідність ізолювати режим Олександра Лукашенко на міжнародному рівні. Віце-канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що це потрібно зробити у зв'язку з посадкою літака Ryanair через повідомлення про мінування.

Про це повідомляє Aachener Zeitung.

Віце-канцлер також заявив, що, змусивши літак приземлитися, Лукашенко порушив міжнародне право.

"Режим у Мінську потрібно ізолювати на міжнародному рівні", - сказав він.

Зазначимо, в Україні можуть визнати режим Олександра Лукашенка загрозою міжнародній безпеці. Народні депутати зареєстрували у Верховній раді проект відповідної постанови №5560.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив про загрозу від зближення Білорусі з Росією.

Раніше Лукашенко заявляв, що Білорусь і Росія можуть завершити створення Союзної держави вже восени 2021 року.

Зазначимо, білоруський опозиціонер Валерій Цепкало запропонував зібрати 11 млн євро на винагороду за арешт Олександра Лукашенка.

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