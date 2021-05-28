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В РФ заявили, що були не в курсі ситуації з літаком Ryanair під час його посадки

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Росія, П'ятниця 28 травня 2021 16:48
В РФ заявили, що були не в курсі ситуації з літаком Ryanair під час його посадки Фото: у РФ заявили, що були не в курсі ситуації з літаком Ryanair (GettyImages)
Автор: Андрій Василюк

Росія не була в курсі ситуації з літаком Ryanair під час його примусової посадки. У Москві вважають, що потрібно повністю вивчити інцидент.

Про це заявив у п'ятницю на брифінгу перший заступник постійного представника РФ при ООН Дмитро Полянський, передає ТАСС.

"Ми не були в курсі, ми не можемо відстежувати кожен літак в повітрі. Що стосується повідомлень про російського агента на борту, це поширювані фейкові новини", - сказав Полянський.

Він звинуватив країни Заходу у призначенні винних у ситуації з літаком Ryanair до повного вивчення ситуації.

За його словами, Москва вважає, що робиться достатньо зусиль щодо розслідування ситуації з літаком Ryanair.

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу (НАТО) Єнс Столтенберг вважає малоймовірним, що Білорусь прийняла рішення про посадку лайнера Ryanair без координації з Росією. Після посадки цього рейсу затримали одного із засновників Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича.

Зазначимо, раніше НАТО заявило про рішуче засудження примусової посадки 23 травня в Мінську рейсу Ryanair Афіни-Вільнюс, а також зняття з борту літака і затримання білоруського журналіста Романа Протасевича.

Крім того, Єнс Столтенберг заявив, що у поведінці Білорусі та Росії є подібності. Зокрема, це стосується придушення демократичних процесів.

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