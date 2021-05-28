Генсек НАТО допускає, що Білорусь могла посадити лайнер Ryanair в координації з Росією
Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу (НАТО) Єнс Столтенберг вважає малоймовірним, що Білорусь прийняла рішення про посадку лайнера Ryanair без координації з Росією. Після посадки цього рейсу затримали одного із засновників Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича.
Про це він заявив в інтерв'ю Sky news.
За його словами, відносини між Росією і Білоруссю "дуже тісні".
"Тому складно повірити, що режим в Мінську міг зробити щось подібне без будь-якої координації з Росією", - сказав Столтенберг.
Зазначимо, раніше НАТО заявило про рішуче засудження примусової посадки 23 травня в Мінську рейсу Ryanair Афіни-Вільнюс, а також зняття з борту літака і затримання білоруського журналіста Романа Протасевича.
Крім того, Єнс Столтенберг заявив, що у поведінці Білорусі і Росії є подібності. Зокрема, це стосується придушення демократичних процесів.
Зазначимо, Європейський Союз підготував план фінансової підтримки Білорусі, якщо країна почне демократичні перетворення. Також ЄС може розморозити 3 млрд євро допомоги.