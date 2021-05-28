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В ОП виключають перехоплення літаків за прикладом Білорусі. Навіть з оточенням Януковича

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Київ, П'ятниця 28 травня 2021 18:59
В ОП виключають перехоплення літаків за прикладом Білорусі. Навіть з оточенням Януковича Фото: радник глави офісу президента Михайло Подоляк (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Ситуація з примусовою посадкою літака заради затримання окремих людей за прикладом Білорусі неможлива в Україні. Навіть якщо на борту будуть люди з оточення колишнього президента Віктора Януковича, які отримали вироки або перебувають під слідством.

Про це в інтерв'ю телеканалу "Україна 24" заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"Ніяких спецоперацій такого роду неможливо провести в сучасному світі, оскільки ми наражаємо на небезпеку іноземних громадян і порушуємо фундаментальні правила функціонування того чи іншого галузевого ринку. В даному випадку ринку повітряних перевезень", - зазначив Подоляк.

На його думку, інцидент з літаком Ryanair і затримання опозиційного журналіста Романа Протасевича є проявом терористичної діяльності.

"Навіть якщо через повітряний простір буде пролітати, наприклад, уряд часів Віктора Януковича, зупиняти тут ми його не можемо, тому що є екстрадиційні процедури, яких ми повинні дотримуватися. Це цивілізовані відносини. Якщо ми їх порушимо, то повинні бути готові до того, що нас будуть сприймати негативно", - підкреслив Подоляк.

Він додав, що режим Олександра Лукашенка інцидентом з Ryanair показав, що Білорусь є "людожерською країною".

Нагадаємо, раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг допустив, що Білорусь не могла прийняти рішення про посадку лайнера Ryanair без координації з Росією.

Європейські політики вже заявляють, що режим Лукашенка необхідно ізолювати на міжнародному рівні.

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