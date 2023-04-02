В ОП анонсировали в ближайшее время новый санкционный план группы Макфола-Ермака

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника руководителя Офиса президента Дарью Заривну в Telegram .

"Очень скоро представит свой санкционный план 2.0. Группа "Макфола-Ермака". Если вы помните, где-то год назад в эти даты, эта группа была создана, она презентовала в эти даты свой план. Он был выполнен на 85% и вот В ближайшее время мы представим новый. Мы уже построили мощную санкционную коалицию, уже хорошо понимаем - куда идти, что работает, что не работает", - сообщила Заривна.

Она также добавила, что львиная доля уже введенных санкций строится на информации, предоставленной украинскими экспертами.