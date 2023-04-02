В ОП анонсували найближчим часом новий санкційний план групи Макфола-Єрмака
Найближчим часом варто чекати на новий санкційний план групи "Макфола-Єрмака".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника керівника Офісу президента Дарʼю Зарівну в Telegram.
"Дуже скоро представить свій план санкційний 2.0. Група "Макфола-Єрмака". Якщо ви пам’ятаєте, десь рік тому в ці дати, ця група була створена, вона презентувала в ці дати свій план. Він був виконаний на 85% і от найближчим часом ми представимо новий. Ми вже побудували потужну санкційну коаліцію, вже добре розуміємо - куди йти, що працює, що не працює", - повідомила Зарівна.
Вона також додала, що левова частка уже введених санкцій будується на інформації, яку надали українські експерти.
Нагадаємо, раніше ЄС затвердив десятий пакет санкцій проти Росії.
Втім, Польща виявилась не задоволена десятим пакетом обмежень Європейського Союзу, та навіть назвала його "занадто м'яким".
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