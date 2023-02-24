"Слишком мягкий". Премьер Польши объяснил недовольство десятым пакетом санкций против РФ

Польша недовольна десятым пакетом санкции Европейского Союза против России, так как он слишком мягкий. Страна предлагает добавить несколько пунктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого на пресс-конференции в Киеве.

"Если речь идет о 10-м пакете санкций, то мы им не довольны, потому что он слишком мягкий. Мы предлагаем, чтобы там нашлось место также для разных лиц и российских продуктов. Мы хотим, в частности, чтобы там был каучук и разного рода продукты (запрет на импорт - ред.), потому что этим Россия усиливает свою военную машину", - сказал он.

По словам Моравецкого, Польша давит на западных союзников, чтобы этот пакет был как можно сильнее построен.

"Сегодня я направлю свое ходатайство Урсуле фон дер Ляйен, чтобы в этом пакете нашлось по крайней мере несколько исключительно вредных пропагандистов, потому что мы знаем, какой вредной может быть российская пропаганда", - сказал он.

Премьер добавил, что Польша готова в любой момент утвердить этот пакет, но хочет, чтобы он был как можно шире.

Отметим, что Евросоюз не смог согласовать новые санкции против России из-за того, что Польша требует их ужесточения.

При этом президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Украина может подождать следующего пакета санкций. Главное, чтобы он как можно сильнее ослабил РФ.

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