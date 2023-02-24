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"Слишком мягкий". Премьер Польши объяснил недовольство десятым пакетом санкций против РФ

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Киев, Пятница 24 февраля 2023 16:21
"Слишком мягкий". Премьер Польши объяснил недовольство десятым пакетом санкций против РФ Фото: премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Польша недовольна десятым пакетом санкции Европейского Союза против России, так как он слишком мягкий. Страна предлагает добавить несколько пунктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого на пресс-конференции в Киеве.

"Если речь идет о 10-м пакете санкций, то мы им не довольны, потому что он слишком мягкий. Мы предлагаем, чтобы там нашлось место также для разных лиц и российских продуктов. Мы хотим, в частности, чтобы там был каучук и разного рода продукты (запрет на импорт - ред.), потому что этим Россия усиливает свою военную машину", - сказал он.

По словам Моравецкого, Польша давит на западных союзников, чтобы этот пакет был как можно сильнее построен.

"Сегодня я направлю свое ходатайство Урсуле фон дер Ляйен, чтобы в этом пакете нашлось по крайней мере несколько исключительно вредных пропагандистов, потому что мы знаем, какой вредной может быть российская пропаганда", - сказал он.

Премьер добавил, что Польша готова в любой момент утвердить этот пакет, но хочет, чтобы он был как можно шире.

Отметим, что Евросоюз не смог согласовать новые санкции против России из-за того, что Польша требует их ужесточения.

При этом президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Украина может подождать следующего пакета санкций. Главное, чтобы он как можно сильнее ослабил РФ.

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