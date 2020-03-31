В ООС роз'яснили порядок пропуску через КПВВ на період карантину

В операції Об'єднаних сил роз'яснили порядок пропуску громадян через контрольно-пропускні пункти в'їзд-виїзд в Донецькій і Луганській областях на період карантину. Про це йдеться в повідомленні ООС Facebook.

Так, громадянам, які мають місцеву реєстрацію, не вводиться додаткових обмежень на пересування у межах та між Донецькою та Луганською областями. Також таким громадянам дозволено проїзд на ці території з боку Харківської, Дніпропетровської та Запорізької області. При цьому мешканцям Донецької та Луганської областей рекомендується без вагомих причин не залишати райони постійного проживання.

Крім цього в'їзд на території Донецької та Луганської областей дозволено:

громадянам, які володіють нерухомістю в цих областях;

особам, які слідують до місця роботи при пред'явленні відповідної довідки від працедавця;

підставою для пропуску може бути смерть близьких родичів і членів сім'ї, що підтверджується відповідними документами;

дозвіл на перетин кордонів областей надається громадянам для здійснення лікування в особливо важких випадках, вагітним жінкам і особам, які їх супроводжують;

приватним підприємцям, організаціям, підприємствам, що здійснюють забезпечення життєдіяльності регіону, дозволено в'їзд/виїзд за пред'явленням відповідних документів;

окремі рішення можуть прийматися на пропуск осіб, які мають вагомі причини гуманітарного характеру або критичні життєві обставини, при наявності підтверджуючих документів

При цьому перетин кордонів областей здійснюється лише через певні блок-пости з обов'язковим температурним скринінгом.

Нагадаємо, що Україна на Донбасі в рамках карантину ввела додаткові обмеження щодо перетину контрольних пунктів в'їзду-виїзду. Зокрема, через лінію розмежування не будуть пропускати людей без постійної реєстрації на підконтрольній території.