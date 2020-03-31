В ООС роз'яснили порядок пропуску через КПВВ на період карантину

На період карантину пропуск дозволено лише певного кола осіб
В операції Об'єднаних сил роз'яснили порядок пропуску громадян через контрольно-пропускні пункти в'їзд-виїзд в Донецькій і Луганській областях на період карантину. Про це йдеться в повідомленні ООС Facebook.
Так, громадянам, які мають місцеву реєстрацію, не вводиться додаткових обмежень на пересування у межах та між Донецькою та Луганською областями. Також таким громадянам дозволено проїзд на ці території з боку Харківської, Дніпропетровської та Запорізької області. При цьому мешканцям Донецької та Луганської областей рекомендується без вагомих причин не залишати райони постійного проживання.
Крім цього в'їзд на території Донецької та Луганської областей дозволено:
При цьому перетин кордонів областей здійснюється лише через певні блок-пости з обов'язковим температурним скринінгом.
Нагадаємо, що Україна на Донбасі в рамках карантину ввела додаткові обмеження щодо перетину контрольних пунктів в'їзду-виїзду. Зокрема, через лінію розмежування не будуть пропускати людей без постійної реєстрації на підконтрольній території.