У штабі пояснили, кого не будуть пропускати через КПВВ на Донбасі

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Обмеження вводяться з 16 березня до 3 квітня

На контрольних пунктах в’їзду-виїзду (КПВВ) у районі проведення операції Об’єднаних сил у рамках карантину через пандемію коронавірусу вводяться додаткові тимчасові обмеження щодо перетину лінії розмежування. Про це повідомляє прес-центр ООС у своєму Facebook.

Так, з метою запобігання поширенню на території України коронавірусу з 00:00 16 березня 2020 року до 3 квітня 2020 року вводяться додаткові тимчасові обмеження на перетин лінії розмежування з тимчасово окупованими територіями у Донецькій та Луганській областях.

"З вказаного часу буде припинено пропуск з тимчасово окупованих територій осіб, які не мають постійної реєстрації місця проживання на підконтрольній Уряду України території, а також іноземців та осіб без громадянства, які не мають постійної реєстрації місця проживання на підконтрольній Уряду України території. При цьому, пропуск вказаної категорії осіб у зворотному напрямку здійснюватиметься без обмежень", - підкреслили у штабі.

При цьому увагу українців звертають на те, що припиняється пропуск осіб з постійною реєстрацією місця проживання на підконтрольній Уряду України території, у тому числі іноземців та осіб без громадянства, які мають постійну реєстрацію місця проживання на підконтрольній уряду України території через лінію розмежування на тимчасово окуповані території. У зворотному напрямку пропуск даних осіб відбуватиметься без обмежень.

Штаб просить врахувати дану інформацію під час планування своїх поїздок.

Нагадаємо, командування операції Об'єднаних сил обмежило роботу контрольних пунктів в'їзду-виїзду в Донецькій області. Так, період з 16 березня по 3 квітня робота КПВВ у Донецькій області буде обмежена в обох напрямках.

Як писало РБК-Україна, з 16 березня перетин КПВВ "Станиця Луганська" буде заборонено в обох напрямках. Заборона триватиме 2 тижні.