В ООС разъяснили порядок пропуска через КПВВ на период карантина

На период карантина разрешен пропуск лишь определенного круга лиц
В операции Объединенных сил разъяснили порядок пропуска граждан через контрольно-пропускные пункты въезд-выезда в Донецкой и Луганской областях на период карантина. Об этом говорится в сообщении ООС в Facebook.
Так, гражданам, имеющим местную регистрацию, не вводится дополнительных ограничений на передвижение в пределах и между Донецкой и Луганской областями. Также таким гражданам разрешен проезд на эти территории со стороны Харьковской, Днепропетровской и Запорожской области. При этом жителям Донецкой и Луганской областей рекомендуется без веских причин не оставлять районы постоянного проживания.
Кроме этого въезд на территории Донецкой и Луганской областей разрешен:
При этом пересечение границ областей осуществляется лишь через определенные блок-посты с обязательным температурным скринингом.
Напомним, что Украина на Донбассе в рамках карантина ввела дополнительные ограничения по пересечению контрольных пунктов въезда-выезда. В частности, через линию разграничения не будут пропускать людей без постоянной регистрации на подконтрольной территории.