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Прикордонники розповіли, хто перетинає КПВВ на Донбасі після обмежень

Новини » Коронавірус     20.03.2020 - 17:08
Прикордонники розповіли, хто перетинає КПВВ на Донбасі після обмежень
Фото: КПВВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)

За останні дні КПВВ перетинають в основному в напрямку окупованих районів

Після обмеження роботи пунктів пропусків на Донбасі через карантину в Україні їх перетинають в основному в напрямку окупованих територій. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Санітарна блокада: як непідконтрольний Донбас закривають на карантин".

Зазначимо, що з 16 березня в'їхати на підконтрольну територію можуть тільки, хто має постійну реєстрацію, а виїхати до ОРДЛО - ті, хто там проживає. У зворотному порядку проїзд заборонено.

"В останні дні ми бачимо, що пасажиропотік через лінію розмежування суттєво зменшився. Якщо раніше в пікові дні її перетинали по 40-50 тисяч людей, то за минулу добу (18 березня, - ред.) - 3,3 тисячі осіб, більшість з них у напрямку окупованої території", - сказав РБК-Україна спікер Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

За його словами, людям на КПВВ роз'яснювали суть нових обмежень, і більшість з них самостійно відмовилася перетинати лінію розмежування. У прес-центрі штабу ООС РБК-Україна уточнили, що переглядати наказ поки не мають наміру. В окремих випадках командування дозволяє перетнути лінію розмежування у зв'язку з "важливими життєвими обставинами". Сюди входить навчання, лікування, робота або смерть близької людини.

Як зазначив представник омбудсмена на Донбасі Павло Лисянський, в більшості випадків пропускають через лінію розмежування, але тільки один раз. Перетин буде зафіксовано і до 3 квітня людина залишиться на тій території, яку обрала для проходження карантину.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що самопроголошена "Донецька народна республіка" з 21 березня закриває свої контрольні пункти пропуску на лінії розмежування.

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