В ООН осудили массированную атаку РФ по Украине: даже на войне существуют правила

Новый координатор системы ООН и гуманитарный координатор в Украине Матиас Шмале осудил массированную атаку России по Украине в понедельник, 26 августа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Матиаса Шмале.
Как рассказал Шмале, сегодня утром он провел несколько часов в укрытии из-за волны атак по Украине со стороны российских войск, в результате которых погибли и получили ранения гражданские лица, а также был нанесен значительный ущерб гражданской инфраструктуре.
"Неприемлемо, что вместо того, чтобы продолжать жить своей жизнью, граждане этой страны вынуждены искать спасения на станциях метро и других укрытиях. Даже на войне существуют правила. Международное гуманитарное право должно уважаться. Гражданское население должно быть защищено", - подчеркнул гуманитарный координатор ООН.
Напомним, сегодня утром РФ совершила масштабную воздушную атаку по Украине. Россияне выпустили более сотни ракет разных типов и около сотни дронов-камикадзе "Шахед".
Из-за вражеской атаки в ряде областей начались перебои со светом.
Кроме того, в некоторых регионах страны начались отключения воды на фоне проблем с электроснабжением.
Детальнее о последствиях массированного обстрела Украины - в материале РБК-Украина.
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