В ООН засудили масовану атаку РФ по Україні: навіть на війні існують правила

Новий координатор системи ООН і гуманітарний координатор в Україні Матіас Шмале засудив масовану атаку Росії по Україні у понеділок, 26 серпня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Матіаса Шмале.
Як розповів Шмале, сьогодні вранці він провів кілька годин в укритті через хвилю атак по Україні з боку російських військ, в результаті яких загинули та отримали поранення цивільні особи, а також було завдано значної шкоди цивільній інфраструктурі.
"Неприйнятно, що замість того, щоб продовжувати жити своїм життям, громадяни цієї країни змушені шукати порятунку на станціях метро та в інших укриттях. Навіть на війні існують правила. Міжнародне гуманітарне право має поважатися. Цивільне населення має бути захищене", - наголосив гуманітарний координатор ООН.
Нагадаємо, сьогодні вранці РФ здійснила масштабну повітряну атаку по Україні. Росіяни випустили понад сотню ракет різних типів та близько сотні дронів-камікадзе "Шахед".
Через ворожу атаку у низці областей почалися перебої зі світлом.
Окрім того, у деяких регіонах країни почались відключення води на тлі проблем з електропостачанням.
Детальніше про наслідки масованого обстрілу України - у матеріалі РБК-Україна.
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