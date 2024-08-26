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В ООН засудили масовану атаку РФ по Україні: навіть на війні існують правила

Фото: в ООН засудили масовану атаку РФ по Україні (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Новий координатор системи ООН і гуманітарний координатор в Україні Матіас Шмале засудив масовану атаку Росії по Україні у понеділок, 26 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Матіаса Шмале.

Як розповів Шмале, сьогодні вранці він провів кілька годин в укритті через хвилю атак по Україні з боку російських військ, в результаті яких загинули та отримали поранення цивільні особи, а також було завдано значної шкоди цивільній інфраструктурі.

"Неприйнятно, що замість того, щоб продовжувати жити своїм життям, громадяни цієї країни змушені шукати порятунку на станціях метро та в інших укриттях. Навіть на війні існують правила. Міжнародне гуманітарне право має поважатися. Цивільне населення має бути захищене", - наголосив гуманітарний координатор ООН.

Обстріл України 26 серпня

Нагадаємо, сьогодні вранці РФ здійснила масштабну повітряну атаку по Україні. Росіяни випустили понад сотню ракет різних типів та близько сотні дронів-камікадзе "Шахед".

Через ворожу атаку у низці областей почалися перебої зі світлом.

Окрім того, у деяких регіонах країни почались відключення води на тлі проблем з електропостачанням.

Детальніше про наслідки масованого обстрілу України - у матеріалі РБК-Україна.

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