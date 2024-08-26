В ООН засудили масовану атаку РФ по Україні: навіть на війні існують правила

Як розповів Шмале, сьогодні вранці він провів кілька годин в укритті через хвилю атак по Україні з боку російських військ, в результаті яких загинули та отримали поранення цивільні особи, а також було завдано значної шкоди цивільній інфраструктурі.

"Неприйнятно, що замість того, щоб продовжувати жити своїм життям, громадяни цієї країни змушені шукати порятунку на станціях метро та в інших укриттях. Навіть на війні існують правила. Міжнародне гуманітарне право має поважатися. Цивільне населення має бути захищене", - наголосив гуманітарний координатор ООН.