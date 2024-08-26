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В ООН осудили массированную атаку РФ по Украине: даже на войне существуют правила

Понедельник 26 августа 2024 17:49
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В ООН осудили массированную атаку РФ по Украине: даже на войне существуют правила Фото: в ООН осудили массированную атаку РФ по Украине (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Новый координатор системы ООН и гуманитарный координатор в Украине Матиас Шмале осудил массированную атаку России по Украине в понедельник, 26 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Матиаса Шмале.

Как рассказал Шмале, сегодня утром он провел несколько часов в укрытии из-за волны атак по Украине со стороны российских войск, в результате которых погибли и получили ранения гражданские лица, а также был нанесен значительный ущерб гражданской инфраструктуре.

"Неприемлемо, что вместо того, чтобы продолжать жить своей жизнью, граждане этой страны вынуждены искать спасения на станциях метро и других укрытиях. Даже на войне существуют правила. Международное гуманитарное право должно уважаться. Гражданское население должно быть защищено", - подчеркнул гуманитарный координатор ООН.

Обстрел Украины 26 августа

Напомним, сегодня утром РФ совершила масштабную воздушную атаку по Украине. Россияне выпустили более сотни ракет разных типов и около сотни дронов-камикадзе "Шахед".

Из-за вражеской атаки в ряде областей начались перебои со светом.

Кроме того, в некоторых регионах страны начались отключения воды на фоне проблем с электроснабжением.

Детальнее о последствиях массированного обстрела Украины - в материале РБК-Украина.

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