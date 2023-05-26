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ООН осудила ракетный удар по больнице Днепра, но забыла упомянуть Россию

Новина українською →
Днепр, Пятница 26 мая 2023 20:14
ООН осудила ракетный удар по больнице Днепра, но забыла упомянуть Россию Фото: ООН осудила ракетный удар по больнице Днепра (t.me/dnipr_gp_gov_ru)
Автор: Карина Левицкая

ООН на своей русскоязычной странице в Twitter отреагировала на ракетный удар по больнице в Днепре, но забыла указать, что его нанесла Россия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ООН в Twitter.

"Сегодня под ракетный обстрел попала больница в Днепре, есть погибшие и раненые", - говорилось в сообщении.

Представители ООН сообщили, что по данным бюро ВОЗ в Украине, с начала полномасштабного российского вторжения произошло более 900 нападений на учреждения здравоохранения в стране.

"Гражданские лица и медучреждения - не мишень", - отметили в организации.

В свою очередь постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица отметил, что в своем заявлении ООН не упомянула, что все эти обстрелы осуществила РФ.

"Неужели так невозможно вспомнить в своих твитах, что именно Российская Федерация нанесла более десятков ракетных ударов по гражданской инфраструктуре в Украине только в этом месяце", - написал он в Twitter.

Удар в Днепре

Сегодня, 26 мая, российские оккупанты прибегли к ракетному обстрелу Днепра. В результате атаки есть двое погибших и много пострадавших.

Оккупанты во время обстрела попали ракетами по зданию поликлиники и ветеринарной клиники. Все подробности обстрела Днепра - читайте в материале РБК-Украина.

Позиция ООН в войне РФ против Украины

В феврале этого года Кислица подловил русскоязычную страницу ООН в извращении информации.

По его словам, на заседании Совбеза ООН обсуждался вопрос использования Россией вооружения для нападения на Украину и получения оружия РФ от других стран.

Однако на русскоязычной странице ООН в Twitter информация о заседании организации была подана так, будто бы сама поставка оружия Украине от западных партнеров делает невозможным перемирие.

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