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ООН засудила ракетний удар по лікарні Дніпра, але забула згадати Росію

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Дніпро, П'ятниця 26 травня 2023 20:14
ООН засудила ракетний удар по лікарні Дніпра, але забула згадати Росію Фото: ООН засудила ракетний удар по лікарні Дніпра (t.me/dnipr_gp_gov_ua)
Автор: Каріна Левицька

ООН на своїй російськомовній сторінці в Twitter відреагувала на ракетний удар по лікарні в Дніпрі, але забула вказати, що його завдала Росія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ООН в Twitter.

"Сьогодні під ракетний обстріл потрапила лікарня у Дніпрі, є загиблі та поранені", - йшлось в повідомленні.

Представники ООН повідомили, що за даними бюро ВООЗ в Україні, з початку повномасштабного російського вторгнення сталося понад 900 нападів на заклади охорони здоров'я у країні.

"Цивільні особи та медустанови - не мішень", - наголосили в організації.

Своєю чергою постійний представник України при ООН Сергій Кислиця зауважив, що в своїй заяві ООН не згадала, що всі ці обстріли здійснила РФ.

"Невже так неможливо згадати у своїх твітах, що саме Російська Федерація завдала більше десятків ракетних ударів по цивільній інфраструктурі в Україні лише цього місяця", - написав він в Twitter.

Удар в Дніпрі

Сьогодні, 26 травня, російські окупанти вдалися до ракетного обстрілу Дніпра. Внаслідок атаки є двоє загиблих та багато постраждалих.

Окупанти під час обстрілу поцілили ракетами по будівлі поліклініки та ветеринарної клініки. Усі подробиці обстрілу Дніпра - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Позиція ООН в війні РФ проти України

В лютому цього року Кислиця підловив російськомовну сторінку ООН в перекручуванні інформації.

За його словами, на засіданні Радбезу ООН обговорювалось питання використання Росією озброєння для нападу на Україну та отримання РФ зброї від інших країн.

Однак на російськомовній сторінці ООН в Twitter інформацію про засідання організації було подано так, ніби то саме постачання зброї Україні від західних партнерів унеможливлює перемир'я.

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